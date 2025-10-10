Bageriet hakade på virala trenden – så snabbt sålde bakverken slut

Under helgen var tanken att Bageri Guldkringlan i Vimmerby och Västervik skulle sälja sin variant på de fruktbakelser som blivit virala den senaste tiden. Bakelserna tog dock slut redan på fredagsförmiddagen. "Över all förväntan" kommenterar Joakim Hesselgård, vd, försäljningen. Foto: T.v. arkivbild, t.h. Guldkringlan

Få bakverk har fått så mycket publicitet på så kort tid. Den sista tiden har naturtrogna fruktbakelser i form av allt från citroner och mango till jordgubbar och hallon tagit internet och världen med storm, och sålt slut innan någon hunnit ropa ”virala bakverk”. Bageri Guldkringland i Vimmerby och Västervik bestämde sig i veckan för att haka på trenden. – Det har gått över alla förväntningar, säger Guldkringlans vd Joakim Hesselgård och berättar att bakelserna de trodde skulle räcka ett par dagar sålde slut på några timmar.

Bakelser i form av citroner, mango , jordgubbar eller andra frukter och bär har blivit så populära att köerna ringlar sig långa utanför de caféer och bagerier som säljer dem. Efter att fått mängder av frågor från kunder om de populära fruktbakelserna bestämde sig bageri Guldkringlan för att även de göra sin egen variant av bakelserna.

Bakelserna ser alltså ut som olika frukter och bär, och innehåller någon form av fyllning med smak av den frukt som bakverket föreställer. Att göra bakelserna är tidskrävande och innehåller många moment som att gjuta mousse, göra puréer, frysa i former, doppa i choklad och spraya med choklad.

– Det tar tre, fyra dagar att göra dem, och kräver dessutom lite teknik. Särskilt när man sprayar dem med choklad för att få dem att se ut som riktiga frukter och bär. Det krävs ganska bra med kunskap och kompetens, förklarar Joakim och berömmer sin konditorchef Cecilia Nunez och konditorn Moa Nilsson som tagit fram bakelserna i bageriet i Vimmerby.

Trodde de skulle räcka ett par dagar

Att det skulle gå snabbt att sälja bakelserna tvivlade ingen på. Till den första försäljningsdagen på fredagen gjordes 70-80 bakelser i form av hallon och blåbär. Det räknade bageriet med att det skulle räcka under både fredagen och lördagen. Redan strax efter klockan 11 på fredagsförmiddagen var bakelserna dock slut i både Västervik och Vimmerby.

– Det är ju en rolig grej och fina bakelser, men personligen hade jag nog valt en annan bakelse. Men det är en kul att prova, och visa att bakelserna finns även utanför storstäderna, säger Hesselgård.

Nu planerar bageriet för ytterligare en omgång fruktbakelser till nästa helg.

– Till nästa helg blir det nya bakelser med nya smaker. Vilka det blir får man se då!

Är fruktbakelserna något ni kommer fortsätta mer permanent med?

– Vi kör så länge folk tycker det är härligt och roligt. Vi har så otroligt mycket att göra utöver det här så det andra får inte bli drabbat så att vi inte kan leverera till kunderna. Men när vi känner att vi har tid och möjlighet så kör vi. Nu blir det ett par helger framöver med olika smaker.