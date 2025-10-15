Efter konkursen – så löser kommunen leveranserna framåt

Tidigare i veckan försattes ägarbolaget bakom Träffen, fram tills alldeles nyligen Tempo, i konkurs. Detta tvingade kommunen till en annan lösning vad gäller varor som levereras till äldre. Nu är lösningen klar.

I början av veckan försattes Matpaket i Vimmerby AB i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Bolaget driver butiken Träffen, som fram tills månadsskiftet hette Tempo.

Konkursbeskedet påverkar flera äldre i Vimmerby kommun, då det är Träffen som haft avtalet med kommunen gällande leveranser. Livsmedelsbutiken har levererat varor till personer som har insatsen inköp genom hemtjänsten i Vimmerby kommun.

Från och med måndagen den 20 oktober har kommunen nu funnit en ny lösning.

Ska inte bli någon negativ förändring

Personer kommer i stället att beställa och få sina varor levererade genom butiken i Tuna. Det är också en Tempo-butik och den kommunen har haft avtal med utanför Vimmerby.

"Beställningar och leveranser sker på samma sätt som när Träffen/Tempo ansvarade. Vår förhoppning är att du som har insatsen inköp inte ska uppleva någon negativ förändring", skriver kommunen.

De personer som behöver hjälp med inköp under resterande del av den här veckan kommer att få hjälp med sina inköp, meddelar kommunen.

Vår tidning har ställt ett antal frågor till hemtjänstchefen Hanna Revelj Westrin tidigare under onsdagen.