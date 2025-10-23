UPPGIFTER: FLERA MEDARBETARE AVSTÄNGDA

Flera medarbetare på Borghaga har stängts av enligt våra uppgifter. Genrebild. Foto: MostPhotos

Enligt flera källor har flera medarbetare på vård- och omsorgsboendet Borghaga stängts av. Kommunen vill inte kommentera våra uppgifter under torsdagen.

Flera källor har kommit med samma uppgift: flera medarbetare på boendet för äldre, Borghaga, har stängts av under utredning. I början av veckan fick en anhörig samtal från chefer för enheten som berättade att det kommer vara en hel del ny personal i verksamheten framöver. Orsaken ska vara att flera medarbetare stängts av

– Jag fick veta att personal stängts av från jobbet och de ville berätta det för mig innan det kom ut i media. Vad som hänt vet jag inte, men något är på gång och något har hänt, säger en person som vi pratat med.

En annan person skriver såhär till oss:

– De sa att det var händelser som hänt som skulle utredas och att de var tvungna att gå till botten med det. De ville veta om vi märkt något.

Vill inte kommentera situationen

Veronica Holmstedt är verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden. Hon vill inte kommentera ärendet idag.

– Jag måste få återkomma om det och kanske kan göra det under morgondagen.

Kan du bekräfta eller dementera att personal stängts av?

– Jag måste få återkomma om det.

Vad är det som göra att du inte kan svara på det nu?

– Jag vill prata ihop mig om nuläget först.

Vet du mer om händelsen? Tipsa oss anonymt på redaktion@dagensvimmerby.se.