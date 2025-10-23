23 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

UPPGIFTER: FLERA MEDARBETARE AVSTÄNGDA

Flera medarbetare på Borghaga har stängts av enligt våra uppgifter. Genrebild. Foto: MostPhotos

UPPGIFTER: FLERA MEDARBETARE AVSTÄNGDA

NYHETER 23 oktober 2025 14.40

Enligt flera källor har flera medarbetare på vård- och omsorgsboendet Borghaga stängts av. Kommunen vill inte kommentera våra uppgifter under torsdagen. 

Annons:

Flera källor har kommit med samma uppgift: flera medarbetare på boendet för äldre, Borghaga, har stängts av under utredning. I början av veckan fick en anhörig samtal från chefer för enheten som berättade att det kommer vara en hel del ny personal i verksamheten framöver. Orsaken ska vara att flera medarbetare stängts av 

– Jag fick veta att personal stängts av från jobbet och de ville berätta det för mig innan det kom ut i media. Vad som hänt vet jag inte, men något är på gång och något har hänt, säger en person som vi pratat med. 

En annan person skriver såhär till oss: 

– De sa att det var händelser som hänt som skulle utredas och att de var tvungna att gå till botten med det. De ville veta om vi märkt något.

Vill inte kommentera situationen

Veronica Holmstedt är verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden. Hon vill inte kommentera ärendet idag. 

– Jag måste få återkomma om det och kanske kan göra det under morgondagen. 

Kan du bekräfta eller dementera att personal stängts av?

– Jag måste få återkomma om det. 

Vad är det som göra att du inte kan svara på det nu?

– Jag vill prata ihop mig om nuläget först. 

Vet du mer om händelsen? Tipsa oss anonymt på redaktion@dagensvimmerby.se.  

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Vimmerbys äldre blev bjudna på glass – så ser caféets framtid ut
FEM MEDARBETARE SMITTADE – KOMMUNEN FÅR HÅRD KRITIK
BILDEXTRA: De äldre njöt i de vackra raggarbilarna
Så svarar cheferna på de anställdas kritik: "Kan inte känna att något har blivit fel"
Berglund (S): "Har förståelse för kritiken – det är en stor förändring"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt