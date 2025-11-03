TJUVKIKA PÅ ÅRETS JULKALENDER

I dag, måndag, har SVT släppt trailern till årets julkalender "Tidstjuven", som bland annat har spelats in i Västervik.

"Tidstjuven" utspelas i den fiktiva staden Kråksjö med elvaåriga Clint som huvudperson. Berättelsen beskrivs som ett spännande juläventyr för hela familjen och SVT skriver att tittaren ska tas med på en "fartfylld tidsresa genom historien".

Det är Västerviks hedersmedborgare Calle Åstrand som står bakom regin, vilket gör honom historisk som den enda som regisserat tre julkalendrar för SVT. Den här gången har han även skrivit manuset, tillsammans med Daniel Karlsson.

I vintras var filmteamet på plats i Västervik för att spela in några scener vid Rådhuset på Stora torget och på Båtsmansgatan. Stora torget är en central plats i berättelsen, men då under det fiktiva namnet Kråksjö torg.

Det är mindre än en månad kvar till första avsnittet av julkalendern visas på SVT och SVT Play. Nu på morgonen har de släppt årets trailer. Den kan du se HÄR.