Stjärnorna på plats under smygpremiären: "Får nypa sig i armen"

Skådespelare, regissör och producent fick komma upp på scenen efter förhandsvisningen och svara på publikens frågor. Foto: Tess Hartikka

Gusten Wickberg (Clint) och Simon J Berger (Bildsköne Bengtsson) var två av skådespelarna som var i Västervik på måndagen. Här håller Gusten i tidskikaren som har en central roll i kalendern. Foto: Tess Hartikka

De allra flesta får vänta till 1 december med att se årets julkalender på SVT. Men i Västervik, där flera av scenerna har spelats in, var det 330 personer som fick chansen att se de fyra första avsnitten redan i måndags. Flera skådespelare och delar av produktionen fanns på plats för att dela med sig av minnen, erfarenheter och berättelser från inspelningen. – Just nu känner jag att jag vill hålla på med skådespeleri hela livet, säger Gusten Wickberg, 12, som spelar huvudkaraktären Clint.

Mycket skulle hinnas med under måndagen för skådespelarna, regissören och producenten bakom årets julkalender "Tidstjuven". Eftersom flera av scenerna har spelats in i Västervik valde de att åka till staden för att ge en exklusiv förhandsvisnig. Eftermiddagen började med en pressträff, sedan skulle Kråksjö torg invigas (se video från det HÄR) och slutligen var det dags för premiärvisningen.

– Det är fantastiskt att få vara med i en julkalender, det är lite så att man får nypa sig i armen, säger Andreas Rothlin Svensson, som spelar Gustav Vasa i kalendern.

– Jag tycker det är jättekul att skådespela och visst är det svårt ibland, och ibland vet man inte hur regissören tänker. Men regissören Calle var lite galen visade det sig, och då kände jag att det här blir bara kul. Vissa regissörer är ganska hårda, men vi fick ha roligt, säger Inger Nilsson som spelar den kändistokige frisören Nettan.

”Vi blev pirriga”

Gusten Wickberg, som spelar huvudrollen Clint, berättar att det känns speciellt att vara tillbaka i staden där inspelningen inleddes.

– Jag tycker det är jättefint här. Och kul att få komma tillbaka efter så lång tid. Det var ju ganska längesen som vi spelade in här, det var vår första inspelningsvecka som vi var här. Jag kommer ihåg att jag hade mycket springscener på torget och att det var väldigt kul att det var fejksnö på Clints gata och på torget, säger han.

Simon J Berger, som spelar den något arroganta och självgoda ”Bildsköne Bengtsson”, håller med om att det är roligt att komma tillbaka till inspelningsplatserna. Kanske är det extra roligt att komma tillbaka till Västervik för just honom, eftersom han faktiskt bodde i Västervik under några månader på 90-talet.

– Både jag och Gusten blev pirriga när vi kom hit till torget igen i dag. Det är jätteroligt att komma tillbaka till platser där man har filmat. Under filmdagarna är man i något slags extremtillstånd mentalt, Ett helt team med skådespelare och personer bakom kameran och all teknik ska fungera, logistisk ska fungera, allt ska komma samman och när vi filmar så är det väldigt ”nu eller aldrig”, vi kommer förmodligen aldrig jobba med den här scenen igen. det gör att det blir en väldigt speciell stämning och att man får en otroligt känsloladdad relation till platserna som man varit på, säger han.

Annons:

Regissören: ”Snyggare på bild”

Innan förhandsvisningen gav regissören Calle Åstrand publiken en liten inblick i arbetet bakom kulisserna. Han berättade att geografin i Västervik ibland ”justerats” för att passa seriens fiktiva stad Kråksjö.

– Jag vet mycket väl att kyrkan inte ligger nära Rådhuset i Västervik, men i Kråksjö ser det ut så. Anledningen är att det blir snyggare i bild, sa han och uppmanade publiken att se serien med barnasinnet på innan de startade igång.

Västerviksbördige Calle Åstrand är mest bekväm bakom kameran. Den som är uppmärksam kommer dock att se att han faktiskt har en liten roll i kalendern också lite längre fram, då han spelar en av danskarna som Gustav Vasa kommer att stöta på. Men någon framtida karriär som skådespelare tror han inte på.

– Absolut inte. Jag är ganska dålig faktiskt, säger Calle Åstrand och skrattar. De andra skådespelarna håller dock inte med honom.

Självkritik

De första fyra avsnitten har visats en gång tidigare i Stockholm. Visningen i Västervik var den andra i ordningen. Gusten Wickberg tycker att det är roligt att få se något som han jobbat med under lång tid, samtidigt som han ibland blir självkritisk.

–Ibland känner jag att ”det där hade jag kunnat göra bättre”. Men det är bara att bortse från det. Man får ju lita på att man gjort det tillräckligt bra.

– Under ganska många år i början av mitt yrkesliv så kände jag alltid så när jag såg det färdiga resultatet, att ”kan jag inte filma om det där nu, jag hade gjort det mycket bättre nu”, men det där vänjer man sig vid, säger Simon J Berger.

Vad är det svåraste med att vara skådespelare?

– Det är nog bieffekten att bli en offentlig person, att bli igenkänd i privatlivet. Det är det svåraste att leva med tycker jag. Det är lite kluvet, det är ju positivt att folk har sett ens arbete och uppskattat det, det är roligt, men det är också lite av en förlust i livet att inte kunna vara i fred ibland, att inte bara kunna ta av sig masken och vara vem som helst, säger Simon J Berger.

Vad tänker du om att bli igenkänd, Gusten?

– Det har inte hänt mig så mycket än. Det kan säkert vara jobbigt ibland som du säger Simon, men jag tror att jag i början kommer tycka att det är roligt, det känns fint att folk kommer att uppmärksamma något som jag har lagt ner mycket tid på.

Han berättar att han vill fortsätta med skådespeleri i resten av sitt liv.

– Det är det roligaste jag vet. Det är så kul att lära känna nya människor och skapa nya minnen tillsammans och sen att se det färdiga resultatet.

Vilken var den roligaste scenen att göra?

– Jag hade 48 inspelningsdagar tror jag, så det var många roliga scener. Men det jag kom att tänka på nu var när jag skulle göra ett stunt där jag sprang in i ett träd, det tyckte jag var väldigt kul. Då hade vi en stuntkoordinator som hjälpte mig innan vi började spela in.

”Aldrig fått ett så bra mottagande som i Västervik”

När inspelningarna ägde rum i Västervik i januari riktade producenten Elin Falck ett stort tack till alla hjälpsamma Västerviksbor. Hon minns fortfarande Västervik som en varm plats och passar på att tacka Västervik igen.

– Av alla platser jag har varit och spelat in på så har jag nog aldrig fått ett så bra mottagande som vi fick i Västervik. Det har varit väldigt till stor hjälp för vår produktion och underlättat mycket. Så jag är jättetacksam för det.

När kommer nästa filmproduktion till Västervik?

– Det vet man inte, först måste man ju skriva något, eller få ett manus av någon, säger Calle Åstrand.

– Jag tycker att Calle får gå hem och jobba på det så får vi prata vidare om det, säger Elin Falck.