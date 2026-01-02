ÄNNU ETT REKORD FÖR JULKALENDERN: "RÖRANDE"

1,64 miljoner människor. Det är så många som har satt sig ned framför SVT Play varje dag för att kolla på årets julkalender, Tidstjuven. Det är den största tittningen online för en julkalender någonsin, skriver SVT i ett pressmeddelande.

Utöver onlinerekordet har nästan sex av tio svenskar sett något avsnitt av kalendern.

– De här rekordsiffrorna är rörande och visar verkligen vilket stort behov det finns att samlas kring gemensamma upplevelser. Men inte ens en så etablerad tradition som julkalendern får det gratis utan måste förtjäna sin publik varje år. Det här är ett kvitto till alla fantastiska kreatörer bakom succén, säger Johanna Gårdare, programchef SVT Drama, i pressmeddelandet.

Siffran 1.64 miljoner (1 647 097 för att vara exakt) är genomsnittlig onlinerating för 24 avsnitt under perioden 1–24 december. De senaste tre åren har motsvarande mätetal varit kring 1.16–1.28 miljoner.

"Det är rekord med relativt stor marginal mot tidigare julkalendrar, både jämfört med samma period respektive år och total tittning under hela publiceringsperioden", skriver SVT.

Säg hejdå till kalendern

Julkalendern i SVT är slut för den här gången, men i Västervik har man fortfarande igång julkalender-utställningen i Rådhuset och "Kråksjö torg" i några dagar till. Den 10 januari ordnas ett särskilt avskedsevent i Västervik där besökare kan träffa några av skådespelarna och har chans att vinna rekvisita från kalendern. Mer om det kan du läsa HÄR.