Vimmerby Spritfabrik fick årets pris av Lions: "Beundransvärt"

På onsdagen var det dags för Lions Club Vimmerby att dela ut sitt miljöpris. I år gick det till Vimmerby Spritfabrik för sin stora upprustning av lokstallet. – Det är beundransvärt. Vi från Lions är imponerade av det ni gjort, säger Lions vice president Sören Sjöholm.

Lokstallet i Vimmerby har fått en renässans. Minst sagt. Vimmerby Spritfabrik köpte upp det som av många börjat ses som en skamfläck och stod för en total renovering.

Nu bedriver man sin sprittilverkning där och håller guidade turer och så vidare.

Det här har imponerat på Lions Club Vimmerby, som under tidig onsdag kväll delade ut sitt årliga miljöpris till herrarna bakom Vimmerby Spritfabrik. Prissumman är på 5 000 kronor.

– Det är beundransvärt. Vi från Lions är imponerade över det ni har gjort. Vi vill särskilt understryka hur väl ni tagit hand om byggnaden och det underhåll ni har gjort, berättade Lions vice president Sören Sjöholm.

Presidenten Sam Månsson flyttade till Vimmerby 1976 och passerade många gånger förbi lokstallsområdet.

– Det var jätteförfallet. Det växte björkar både in- och utvärtes ur byggnaden. Jag kunde aldrig drömma om att det skulle hamna i det här skicket.

"Jättekul att bli uppmärksammad"

Lars-Åke Öhman, som också är aktiv i Komedianterna, berättade att de också hade planer på att ta över byggnaden, men drog ned skratt när han förklarade att det var tur att det inte blev så.

Det hela tog sin början i Mikael Carlssons källare i Vimmerby där han och trion Robin Carlsson, Mathias Lennström och Tobias Riberth började tillverka sin gin.

– Det är jättekul att bli uppmärksammad när man lagt mycket tid på något. Vi hittade en bra lokal och det hade inte varit lika roligt att bygga något helt nytt. Nu lockar det hit många att se projektet. Det tog ett år att göra i ordning, säger han.

Han betonar också att man är den första lagliga sprittillverkaren i Vimmerby.

– Det har säkerligen funnits i någon källare tidigare, men inte lagligt, säger han och skrattar.

Annons:

Har fler planer på sikt

Vimmerby Spritfabrik har försökt bevara så mycket som möjligt. Byggnaden kom till år 1901 och kostade då 7 800 kronor att uppföra. Gänget bakom spritfabriken är på jakt efter bilder som folk har kvar från de tidiga åren.

– Många är imponerade över hur fint vi har det. Inte bara Vimmerbybor, utan även alla som kommer utifrån och även om man inte känner till historien, säger Mathias Lennström.

I somras började en ny epok för Vimmerby Spritfabrik när gårdsförsäljning blev tillåten.

– Vi kan sälja en flaska sprit som man kan ta med sig hem. Vi är tacksamma för att kommunen här var så snabba och trivs verkligen här, säger Mikael Carlsson.

Vimmerby Spritfabrik äger byggnaden och den närliggande tomten. Det kan också bli aktuellt att utöka ytterligare i framtiden.

– Området ligger i träda i två år till, men sedan kan kommunen köpa det. Vi är då intresserade av att köpa till lite mark av kommunen längre fram. Trafikverket får ju inte sälja till privatpersoner.

I dagsläget har man sina produkter på Systembolagen i Vimmerby, Hultsfred, Kisa och Västervik. I somras, lagom till gårdsförsäljningen blev möjlig, gjorde vår tidning ett längre reportage om spritfabriken. Det kan ni läsa HÄR om ni missat det.