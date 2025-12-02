Företagaren känner lättnad över nedlagd förundersökning

Emilie Strid på Hemlängtan känner sig lättad över att förundersökningen om allmänfarlig vårdslöshet efter jackbranden på hennes julmarknad är nedlagd. Foto: Simon Henriksson

Emilie Strid på Hemlängtan känner lättnad över polisens beslut att lägga ner förundersökningen om allmänfarlig vårdslöshet efter att en besökares jacka började brinna på hennes julmarknad i november.

En kvinna i 30-årsåldern besökte Hemlängtans julmarknad utanför Frödinge förrförra helgen och anmälde julmarknadsarrangören för allmänfarlig vårdslöshet. Kvinnan uppgav i anmälan att hennes jacka hade börjat brinna för att arrangören hade passerat en gasolvärmare för nära där folk satt i ett partytält.

Emilie Stridh, arrangör av julmarknaden, meddelar nu att polisutredningen är nedlagd.

– Det är så många som undrar och frågar om det blev någonting eller om det lades ner. Väldigt många engagerade sig på sociala medier och jag känner väldigt mycket stöttning. Jag har nu fått veta att det är nedlagt och jag känner att det är skönt. Jag är väldigt tacksam för allt stöd jag har fått, säger Emilie Strid.

Emilie Strid har tagit del av polisens beslut att lägga ner förundersökningen.

– Skälet är att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen. Motiveringen är att fortsatt förundersökning inte förväntas leda till att någon åtalas eller lagförs för brott. Beslutet togs av förundersökningsledaren den 24 november, säger Emilie Strid.

För vår tidning bekräftar Hampus Haag vid polisen i Vimmerby att förundersökningen är nedlagd.