Rebecka tar över efter Emilie: "Ska bli väldigt spännande"

Rebecka Hermansson tar över jobbet som kontorist för Vimmerby MS efter Emilie Strid och börjar jobba med en gång. Foto: Privat

Häromdagen berättade vår tidning att Emilie Strid lämnar Vimmerby MS efter 13 år som anställd. Nu står det klart att Rebecka Hermansson från Hästmosshult tar över jobbet. – Det blir en rolig utmaning, berättar hon.

Enda skälet till att Emilie Strid lämnar jobbet är att få mer av ett sju till fyra-jobb. Nu står det klart att hennes ersättare på jobbet för Vimmerby MS blir Rebecka Hermansson, 34.

Ett jobb hon redan testat på en gång i tiden.

– Jag var i ungefär ett och ett halvt år när Emilie var föräldraledning. Jag var på kansliet under den tiden för fem år sedan ungefär. Jag blev introducerad under Semesterracet, men sen kom pandemin och alla tävlingar blev inställda. Så jag fick inte jobba så mycket under själva tävlingstiden, berättar Rebecka Hermansson.

Nu ska hon ha rollen permanent.

– Det ska bli väldigt spännande och jag ser det som en rolig utmaning. Just det här med tävlingsbiten tycker jag ska bli roligt att få prova på. Det är mycket som har ändrats under de här åren och det är en hel del att sätta sig in i.

Hon kommer ha Emilie Strid till sin hjälp under en övergångsperiod.

– Hon är tillgänglig fram till årsskiftet och därefter får vi se om jag behöver mer hjälp eller stöttning.

Jobbat i Hultsfred

Närmast kommer hon från ett jobb som elevassistent på Lindblomskolan i Hultsfred.

– Jag kommer vara där även till viss del framåt också.

Hon bor på en gård i Hästmosshult utanför Vimmerby och har länge haft ett stort motorintresse.

– Många av mina vänner är väldigt motorintresserade, så det har blivit mycket folkrace, cross och enduro genom åren. "Mjölkis" (Alexander Alexandersson) är en nära vän till mig och han är en stor koppling till VMS för mig. Vi har hjälpts åt som prisutdelare på årsfester och så vidare.

Har du själv varit aktiv?

– Bara med riktiga hästkrafter, säger hon och skrattar.

VMS fyller 100 nästa år

Rebecka Hermansson går på timmar nu i augusti och tillträder sedan jobbet under september månad.

– Först och främst handlar det för mig om att sätta mig in i allting nu. VMS är väldigt brett och stort, det finns många olika sektioner, men i slutändan handlar allt om motorsport.

Har du varit involverad på olika sätt nu under de senaste åren?

– Inte jättemycket faktiskt. Jag har följt en del på sociala medier, men jag har inte varit delaktig så.

En stor utmaning blir förstås att planera för ett storslaget firande 2026. Då fyller Vimmerby MS hela 100 år.

– Det kommer vara en hel del att planera kring det. Det är väldigt kul att jag fått den här möjligheten och kommer få lära känna alla medlemmar, som jag kommer ha mycket kontakt med.