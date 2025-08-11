Efter 13 år – nu lämnar Emilie VMS: "Handlar bara om tiden"

I 13 år har Emilie Strid varit anställd av Vimmerby MS. Nu går hon vidare till nya utmaningar. – Mitt eget hemma tar mycket tid och jag behövde hitta ett sju till fyra jobb, berättar hon.

Emilie Strid är egenföretagare och driver Hemlängtan – en inredningsbutik och ett café – på gården strax utanför Frödinge. Kombinerat med det har också jobbat heltid som kontorist för Vimmerby MS.

Gnagaredalen har varit hennes arbetsplats i hela 13 år, men nu har hon valt att säga upp sig. Det berättade hon själv på sociala medier nyligen. I helgen gifte hon sig till råga på allt, vilket är förklaringen till att hon inte haft tid för media de senaste dagarna.

– Det har varit intensiva dagar, skrattar Emilie Strid på måndagen.

Att säga upp sig från VMS har inte varit ett lätt beslut.

– Klubben har varit en stor och viktig del av mitt liv under många år. Jag har varit anställd i 13 år och det är ett tag. Men jag har känt att jag velat kolla efter något annat. Jag har ju mitt eget där hemma som tar mycket tid och även i den här tjänsten blir det mycket kvällar och helger med möten och tävlingar.

Fått jobb på Prefab

Nu går hon vidare till ett liknande jobb på Prefab Betong i Vimmerby. Det nya jobbet börjar hon den 1 september.

– Jag ska administrera löner och ekonomi på deras kontor. Det är ett liknande jobb fast utan tävlingsbiten. Jag har hittat ett sju till fyra-jobb utan möten och tävlingar, och det passar mycket bättre med mitt eget.

Emilie Strid är väldigt tydlig med att det finns ett vemod inblandat i beslutet.

– Självklart är det så. VMS har blivit som mitt eget också och jag har varit inblandad i allt och varit med i allt. Därför känns det jobbigt att lämna. Det är många människor som jag kommer att sakna, men jag tänker att man får träffas på andra sätt. De försvinner ju inte bara för att jag lämnar jobbet.

Kommer du fortsatt vara engagerad i VMS på ideell basis?

– Vi har ju kåsan som kommer snart och det är främst den jag haft en stor del i nu. De fick ju panik när de fick höra det här, men kåsan kommer jag absolut vara delaktig i. Jag försvinner inte helt, men jag känna lite hur mycket det blir framöver. Det är just tävlingarna och den biten som tagit mycket tid och det är därför jag steget till ett sjufyrajobb.

Intensiv period väntar

Emilie lägger redan väldigt mycket tid på att driva sitt eget företag också.

– Jag har varje helg där och då blir det tufft att få ihop det med alla tävlingar och möten.

Vad blir det starkaste minnet?

– Det är alla människorna. Det är så många man har lärt känna och så många som lägger ned så mycket ideella krafter på det. Det är främst den personkontakten man kommer sakna. VMS är som en stor familj eller stor släkt, så det är ju det man kommer sakna. Inte arbetet i sig, utan gemenskapen och det ideella arbetet som så många lägger ned hela sin själ i.

Inledningsvis, med tanke på att hon ska jobba med Novemberkåsan, kommer det dock inte direkt bli lugnare.

– Nej, det blir jättemycket nu ett tag tag men sedan blir det bättre. Kåsan är bara rolig att jobba med och den är jag väldigt taggad för. Det kommer bli mycket kvällstid som går åt till det.

Vem som tar över hennes jobb på VMS är inte helt klart.

– Det är på gång och lutar åt en person, men inga papper är påskrivna ännu.