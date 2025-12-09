JÄTTESATSNING INVIGD: "VIKTIGT FÖR HELA SJUKHUSET"

På tisdagen invigdes de nya lokalerna för medicinavdelningarna 4, 5 och 6 på Västerviks sjukhus, en ombyggnation som totalt kostat cirka 113 miljoner kronor. Förhoppningen är att moderniseringen ska ge både patienter och personal en tryggare, mer effektiv och mer sammanhållen vårdmiljö.

Region Kalmar läns satsning innebär en omfattande modernisering av tre vårdavdelningar. Förutom nya enpatientsrum, förbättrad arbetsmiljö och möjlighet för anhöriga att sova över har fastigheten fått ny ventilation, kyla, brandlarm, ställverk och kallelsesystem.

– Den här satsningen är en viktig del i vår strävan att utveckla vården i hela länet. Det är inte bara betydelsefullt för Västerviks kommun utan även för de andra kommunerna i norra och mellersta delen av länet. Det här är en investering som är viktig för hela sjukhuset, och framför allt skapar det en tryggare och mer tillgänglig vård för våra patienter, och en betydligt bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Frustration och tacksamhet

Vägen till invigningen har varit lång. Man började med de första politiska besluten om medicinavdelningarna redan 2017, sedan ledde bland annat pandemin till att det drog ut på tiden. Sedan hösten 2021 har två av de tre avdelningar fått slås ihop, och under byggarbetstiden fick en av avdelningarna ligga tillfälligt ganska långt bort ifrån de andra.

– Det blev en utmaning att slå ihop två avdelningar på cirka 50 medarbetare med två chefer och helt olika kulturer på avdelningarna. Vi hade en resa att göra där, och det blev frustration naturligtvis att det stod stilla länge. Men det är vi tacksamma för nu i slutändan, för det gjorde att man gjorde det här ordentligt och slipper göra om ett liknande projekt om några år igen, säger Mikael Karlsson, avdelningschef på medicinavdelning 4.

Annika Huhtasaari, basenhetschef på medicinkliniken, säger att det är skönt att äntligen få vara i sina ordinarie lokaler som nu blivit mer moderna.

– Det som blir bäst för patienterna är att vi kommer att ha fler enkelrum, det är ju både ur infektionssynpunkt och integritetssynpunkt. Under ombyggnationen fick en av vårdavdelningarna flytta iväg, och att vi nu är nära varandra igen är jätteviktigt för samarbetet och att personalen känner att man har en tillhörighet på kliniken, så vi inte är som separata öar.

Under byggperioden hade de färre vårdplatser vilket gjorde att vissa patienter ibland fick läggas in på andra avdelningar.

– Det märktes av i vår dagliga verksamhet. Just det här att vi inte behöver ha patienter utlokaliserade på andra kliniker längre är ju en jättefördel för både patienterna och oss, att man vårdas på rätt ställe, säger Annika Huhtasaari.