BYTER VÄSTERVIK MOT KALMAR – HON BLIR NY SJUKHUSCHEF

Sibylle Loo blir ny sjukhuschef i Kalmar och lämnar motsvarande uppdrag i Västervik. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Press

Annkristin Svensbergh lämnar snart jobbet som sjukhuschef i Kalmar. Nu står det klart att efterträdaren blir Sibylle Loo, som varit sjukhuschef i Västervik sedan 2022.

Sibylle Loo har arbetat i dåvarande landstinget och sedermera Region Kalmar län i närmare 30 år. Hon är specialistläkare inom anstesi och intensivvård och mellan 2014 och 2022 var hon chef för anestesi- och intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

De senaste fyra åren har hon varit sjukhuschef på Västerviks sjukhus. Ett uppdrag hon nu alltså lämnar.

– Jag ser verkligen fram emot uppdraget och ser rollen som sjukhuschef på länssjukhuset som både spännande och utmanande. Tillsammans med medarbetarna vill jag fortsätta utveckla det goda arbete som redan bedrivs på sjukhuset. Jag är också mycket tacksam för de erfarenheter och de goda relationer jag har fått under min tid som sjukhuschef på Västerviks sjukhus, säger Sibylle Loo.

Tillträder 1 maj

Hon kommer efterträda Annkristin Svensbergh som i stället ska jobba med andra uppdrag åt regionen.

– Sibylle har mångårig erfarenhet från chefskap på olika nivåer, senast som sjukhuschef i Västervik. Hon har dessutom god kännedom om länssjukhuset då hon tidigare varit verksam både som läkare och verksamhetschef. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Sibylle i hennes nya roll, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.

Eftersom Sibylle Loo nu lämnar sin roll på Västerviks sjukhus kommer rekryteringen av en ny sjukhuschef dit påbörjas omedelbart. Sibylle Loo tillträder jobbet på Länssjukhuset i Kalmar den 1 maj. Tillförordnad sjukhuschef i Kalmar blir Håkan Ehlin mellan den 1 mars och 30 april.