HOTELL NÄSTA BOENDESATSNING FÖR ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Astrid Lindgrens Värld kommer allt närmare ett hotell i egen regi. Det rör sig om en satsning på ett par hundra miljoner, säger vd Joacim Johansson. Foto: Simon Henriksson

Det har diskuterats i bakgrunden i många år. Nu är hotell Astrid Lindgrens Världs nästa stora boendesatsning. – Så är det absolut, bekräftar vd Joacim Johansson för vår tidning.

Projektet med Lilla staden börjar närma sig slutet och i sommar invigs nästa etapp, som också lär bli den sista. Samtidigt har det i många år funnits en diskussion om ett helt eget hotell vid Astrid Lindgrens Värld.

Nu har den frågan blivit större än så och är nästa tilltänkta boendesatsning.

– Nu ser vi att konceptet Lilla staden som tematisering är färdigformad i storlek. Bygger vi konceptet vidare är det snart stora staden och det vill vi inte. Vi ser att vi skulle kunna göra ytterligare boende norröver, där våra gamla stugor står. Det blir som att bo mer på landet, i någon form av liten by. Stadskänsla vill vi inte åt i det fallet, säger Joacim Johansson, vd för ALV.

Men eftersom ambitionen fortsatt är att öka antalet bäddar ligger alltså ett hotell allt närmare.

– Hotellet är närmast tidsmässigt. Nästa boende är ett hotell, absolut är det så.

Var ska det ligga?

– Det är just det, säger Joacim Johansson och skrattar.

– Det har funnits idéer om att det ska vara ute vid våra hästhagar nära riksvägen. Men dikt an park ska det vara. Det här är mina högst egna tankar, men väldigt nära konferenskonceptet såklart. Hotellet ska fungera för familjegästen och hålla hotellboendestandard. Man ska kunna käka frukost, få rummet bäddat och gå rätt in i parken och så vidare. Det ska även fungera under andra delar av året också med konferenser, möten, fester och event.

Finns det styrelsebeslut på att hotell är nästa boendesatsning?

– Vi har ett inriktningsbeslut. Vi jobbar och räknar på det. Om vi går för ett hotell så handlar det om hur stort det ska vara, vilka alternativa platser som är möjliga och så vidare. Processen är lite längre, så det är inte två år framåt i tiden. Det är bedömningen just nu.

Men ni är närmare ett hotell än tidigare?

– Vi är längre fram, absolut.

Kan ett hotell finnas kring 2030?

– Någonstans där om man ska gissa. Det är inte tidssatt, men nästa boendesatsning är ett hotell.

"Oro som har funnits"

Relativt nyligen har ALV införskaffat både Oxgården och Villa Gulekulla. Att förvärva någon mer befintlig boendeanläggning är i nuläget inte aktuellt.

– Ska vi förvärva något mer är det ur ett personalboendeperspektiv. Jag har sagt i många år att man vill bo nära upplevelsen och det gäller oavsett om man åker skidor eller badar. Därför är hotelltanken här parknära.

Tror du det finns en oro för att ni ska riskera att störa ut befintliga hotell?

– Det är en oro som har funnits. Det har uttalats när vi byggt Lilla staden, men det har inte försämrats lokalt i Vimmerby. "Putte" på Hulingen säger att man märker av det före och efter säsong, men inte mitt under säsong. Det är svårt att bedöma om det kommer påverka hotell i Vimmerby, men affärer drar affärer säger jag ofta. Det behöver inte per automatik bli sämre även om konkurrensen hårdnar.

Ett hotell vore den största satsningen på länge?

– Den enskilt största är det. Ett hotell är någonstans kring ett par hundra miljoner. Nu, med den etapp vi bygger med 200 bäddar, handlar det om 70 miljoner. Så ett hotell är nästintill det tredubbla.