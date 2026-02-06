Toppolitiker mitt i dramat: Pilot försökte lyfta från fel bana – ”Otäckt”

Nytagen bild från Bryssels flygplats. "Snart gör vi ett nytt försök", hälsar Carl-Wiktor Svensson som längtar hem till familjen och Småland. Foto: Privat

"Det blev ett väldigt pådrag med ambulanser, brandbil och andra räddningsfordon. Det var ett enda stort blått moln utanför fönstret i form av blåljus", säger Carl-Wiktor Svensson. Foto: Privat

Carl-Wiktor Svensson berättar om drama på Bryssel flygplats där hans plan försökte lyfta från taxibanan. "När planet kommit upp i hög hastighet tvärbromsade piloten plötsligt", säger han. Foto: Privat

Regionrådet Carl-Wiktor Svensson (KD) hamnade mitt i ett flygdrama i Bryssel, när piloten försökte lyfta från fel bana. – Plötsligt tvärnitade planet, säger han omskakad av händelsen.

På det SAS-flyg som var på väg till Köpenhamn från Bryssel på torsdagskvällen befann sig flera KD-politiker som träffat höga partiföreträdare i Europaparlamentet. Bland annat regionrådet Carl-Wiktor Svensson, från Berga.

Kaos utbröt när piloten försökte lyfta från fel bana, en så kallad taxibana på Bryssels flygplats.

– Det var otäckt faktiskt och omskakande så klart. Men både jag, övriga passagerare och där till mina kalsonger klarade sig, säger Carl-Wiktor Svensson som fortfarande är kvar i Bryssel efter gårdagskvällens flygdrama.

Kan du berätta vad som hände?

– Vi var kraftigt försenade på grund av vädret. Som jag förstod på kaptenen var både han och flygledningen ganska stressade till följd av vädret och förseningarna. När piloten skulle köra ut från start drog han på full gas, kom upp i hög hastighet och tvärnitade plötsligt. Alla blev väldig rädda.

– När vi hade kommit upp i hög fart tog startbanan slut för planet var på en taxibana. När piloten fått ner farten gjorde han en kraftig gir åt vänster, berättar Carl-Wiktor Svensson om händelsen.

Enligt uppgifter ska planet ha hunnit upp i runt 200 kilometer i timmen när piloten plötsligt tvärbromsade.

Blev snabbt stort pådrag

Carl-Wiktor Svensson och alla andra passagerare blev kvar på planet väldigt länge, uppskattningsvis i två timmar.

– Det blev ett väldigt pådrag med ambulanser, brandbil och andra räddningsfordon. Det var ett enda stort blått moln utanför fönstret i form av blåljus.

Vad hann du tänka?

– Jag är van vid att flyga, men jag blev så klart lite rädd, men inte så farligt. Jag hade blivit mer rädd om vi varit i luften, nu blev jag mer omskakad och orolig.

Enligt Carl-Wiktor Svensson förklarade kaptenen att han varit stressad.

– Han sa att det aldrig hänt honom tidigare under hans 28 år och att det är högst ovanligt att det händer. Han sa också att flygledningen i tornet heller inte varnat honom för att planet var på fel bana. Han beklagade det inträffade.

Hur var stämningen på planet?

– Efter inbromsningen och sladden var stämningen omskakande inledningsvis, men god där efter. Alltefter tiden gick och alltefter det blev ett större räddningspådrag förstod vi hur nära det var att det gick riktigt illa. Hade inte piloten gjort det vägval han gjorde hade vi kört ut i geografin, ner i diket och in i staketet.

”Kommer få en extra stor kram”

Carl-Wiktor Svensson befinner sig som sagt fortfarande i Bryssel. Planen på förmiddagen var fullbokade, så det tidigaste man kan börja hemresan är klockan 14.40. Sedan är det ju en lång resa bara från Kastrup som väntar.

– Jag har en del digitala möten, så jag sitter inte sysslolös. Men nu längtar jag bara hem till fredagsmyset, hem till familjen och Småland. Både barnen och farmor kommer få en extra stor kram.