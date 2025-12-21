Småbarnspappan gillar inte Stockholm – vill ändå ta sig dit

"Precis som man satt i traktorn förr i tiden, när jag var liten, så har mina barn fått följa med på mina äventyr i min vardag", säger Carl-Wiktor Svensson om att sonen John varit med på verksamhetsbesök i Hagelsrum innan den här intervjun. Foto: Lotta Madestam

Ska Carl-Wiktor Svensson, KD:s listetta i riksdagsvalet, vara ärlig är han egentligen inte säker på att han skulle trivas i Stockholm. "Men någon måste ju ta ansvar för landsbygdsfrågorna", säger han. Foto: Lotta Madestam

Han är småbarnspappa och egentligen inte alls någon fantast av Stockholm. Ändå är han beredd att tillbringa många av sina dagar i huvudstaden. – Någon måste ju ta ansvar för landsbygdsfrågorna, säger Carl-Wiktor Svensson (KD) som hoppas kunna titulera sig riksdagspolitiker efter valet.

Carl-Wiktor Svensson, 35, är tjänstledig från sin anställning på sågverket Vida i Mörlunda. Politiken har fått ta allt mer tid för landsbygdskämpen, så sedan tre år tillbaka är han heltidspolitiker med titeln regionråd.

Han var så nära vid förra valet att knipa en plats i riksdagen. Då föll Carl-Wiktor, som man brukar säga, på målsnöret.

– Det ska bli tredje gången gillt nu, säger han och skrattar. Jag har kandiderat en gång för Moderaterna och en gång för KD, men det har varit ungefär samma frågor i centrum; den lilla människans perspektiv, landsbygdsperspektivet, småföretagande, regler och krångel gentemot mot den stora staten och så vidare. Man kan konstatera att hinner man släcka en brand på ett ställe, vad gäller frustration kring regeltillämpning som inte fungerar i vardagen för länets företagare, så uppstår det en annan brand, på ett annat ställe. Så bäst är om det blir rätt från början.

Tror inte att han skulle trivas

Ska han vara ärlig är han ingen storstadsmänniska, utan han trivs bäst på landet. Han är dessutom småbarnspappa till Alde, 7, Meira, 5, och John, 2,5. Så just Stockholm lockar inte…

– Jag tror egentligen inte att jag skulle trivas i riksdagen, säger han och förklarar sig.

– Men jag tror att jag skulle behövas där uppe. Någon måste vara där, som inte är storstadskille. Någon måste ju ta ansvar för landsbygdsfrågorna, säger Carl-Wiktor Svensson som bott i Mörlunda i många år, och fortfarande är där ofta eftersom han har barnen på ortens förskola och skola. Annars bor han i Högsby kommun numera.

Annons:

Förstanamn på listan

Det här valet är förutsättningarna annorlunda. Partikamraten Gudrun Brunegård, som också var den som nätt och jämnt passerade honom i antal kryss 2022, ändrade sig i somras och beslutade sig för att lämna riksdagen efter den här mandatperioden. Istället placerades Carl-Wiktor Svensson som förstanamn på KD:s riksdagslista för Kalmar län.

– Förra gången var jag 33 kryss ifrån att jag tog platsen, men nära skjuter ingen hare.

Vad tror du om möjligheterna att faktiskt ta en plats i riksdagen den här gången?

– Jag står ju som förstanamn på listan. Behåller vi mandatet i Kalmar län, så är det mandatet mitt. Om ingen annan kryssar sig förbi mig förstås, skyndar sig Carl-Wiktor Svensson att tillägga.

– Jag ser inte någon risk i att Kalmar län skulle tappa sitt mandat, utan jag känner istället att vi är på gång att öka, så min förhoppning och ambition är att KD ska ta två mandat. Även om det kanske kräver en stor insats, inte minst från våra kandidater regionalt, men också ifrån partiledningen nationellt. Det behövs mer av vår politik i Sverige, är min uppfattning. Vi är både ett landsbygdsparti och sjukvårdsparti så till lika att vi prioriterar de frågorna särskilt mycket.

Hur hinner du med det här som småbarnsförälder?

– Det kan man fråga sig, men det går att hitta balans i vardagen.

Det händer dessutom ofta att barnen får följa med pappa på politiska uppdrag. Det tror inte Carl-Wiktor är en nackdel, utan att det snarare gör dem till engagerade samhällsmedborgare på sikt.

– Jag tror det är viktigt att se att demokratin blir vad vi gör den till, och att det är viktigt med ett samhälleligt engagemang. Oavsett vad man tycker så är det viktigt med folk som engagerar sig. Det vill jag inte bara föra över på mina barn, utan på alla. Vi får den politik vi förtjänar, sett till engagemang. Vi har representativ demokrati, och det förutsätter att folk är engagerade. Har vi inget engagemang bland våra yngre, då är demokratin under hot, vill jag påstå långsiktigt. Vi kan inte bara ha ”gamla gubbar och kärringar” som jobbar i politiken.

”Som när man satt i traktorn förr”

Just idag har John fått följa med pappa. De kommer precis från ett verksamhetsbesök hos familjen Birgersson/Arvidsson i Hagelsrum, som storsatsat på nytt kostall, så lussekatterna smakar extra bra tycker John efter all uteaktivitet.

– Barnen tycker det är roligt att följa med. Precis som man satt i traktorn förr i tiden, när jag var liten, så har mina barn fått följa med på mina äventyr i min vardag. Och det kan handla om ganska spännande saker, även om det kanske inte alltid är så kul att sitta i möten.

Går det att lyfta fram en specifik fråga som är viktigast för dig?

– Urbaniseringen tycker jag är oerhört viktig. Och konkurrenskraft på landsbygden, den är oerhört viktig för de mindre orternas utveckling, för kommunernas potential till att behålla välfärd i form av kommunal kärnverksamhet, men också sett utifrån att hela Sverige ska fungera med de gröna näringarna med mera, där de platsbundna verksamheterna finns. De kan inte flytta till Stockholm, utan det förutsätter att folk vill bo på landet, bruka våra åkrar och avverka i skogen och så vidare. Det är väldigt platsbundet, säger Carl-Wiktor Svensson och fortsätter:

– Folk pratar om att vi måste bli fler. Det är en sanning med modifikation. Vi behöver bli fler i Sverige, men vi behöver att fler bor i Kalmar län och lilla Mörlunda för att bygderna ska finnas kvar i framtiden och utvecklas. Det är jätteviktigt, tror jag, att man har det perspektivet med sig uppåt. För samtidigt som städerna har växtvärk, har många av de mindre orterna bekymmer med att folk flyttar i väg. Då måste landsbygden bli än mer attraktiv i form av fler arbetstillfällen och så vidare.

Kan du se någon baksida med allt det här du gett dig in i?

– Ja, det är klart att det finns baksidor med att fara till Stockholm, men som jag sa; någon måste göra det. Vi kan inte bara ha de som bor nära inpå, utan vi behöver de som bor i periferin också där uppe, bland de som ska ta beslut. För jag tycker de här frågorna är jätteviktiga.

Han kan dessutom konstatera, efter de år han har engagerat sig, att det går att göra skillnad.

– Hade jag känt förtroende till att någon annan i Kalmar län skulle driva frågorna med samma engagemang, då skulle jag ha stort förtroende till att de åkte till Stockholm istället och drev på i frågorna, men det finns inte så många som är engagerade i de här landsbygdsfrågorna.