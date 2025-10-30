Tidigare moderaten toppar KD:s riksdagslista – vill bidra med bondförnuft

Gudrun Brunegård ändrade sig över sommaren. Nu har Kristdemokraterna föreslagit två andra toppkandidater till listan. Det är Carl-Wiktor Svensson som blir etta på riksdagslistan.

Det har svängt om Vimmerbypolitikern Gudrun Brunegård i år. Kristdemokraternas riksdagsledamot från länet var mycket tydlig i april månad om att hon tänkte kandidera för riksdagen ännu en gång.

Sedan kom sommaren och då ändrade sig Brunegård. Den erfarne politikern meddelade då att den här mandatperioden blir hennes sista.

Nu har KD:s nomineringskommitté kommit med förslaget om hur nästa års valsedel till riksdagslistan ska se ut. Carl-Wiktor Svensson kommer att toppa listan. I dagsläget är han regionråd i opposition med ansvar för regional utveckling och föreslås som länets förstanamn på riksdagslistan. Han har tidigare varit moderat, men bytte under uppmärksammade former till KD.

– Jag är hedrad över förtroendet. Att bli nominerad som Kalmar läns främste kandidat till Sveriges högst beslutande organ är en ära. Min ambition är att vara en värdig representant och hela länets riksdagsledamot. Att dessutom föreslås att få kampanja och samarbeta tillsammans med Margreth Johansson ska bli riktigt roligt, säger Carl-Wiktor Svensson.

Vill bidra med bondförnuft

Han beskriver sig själv som en väldigt envis person.

– Just den egenskapen tror jag är helt avgörande om man vill få något gjort i politiken. Mina hjärtefrågor är välkända: att stärka tillväxten i både jord och skog – men också i ekonomin, genom starkare äganderätt, mindre byråkrati och bättre infrastruktur. Jag vill göra landsbygden ännu mer attraktiv och lönsam – för att stärka vår beredskap, vår ekonomi och för att vända urbaniseringen.

Han tror på en politik som formas vid köksborden.

– Människor jag möter är trötta på överstatlighet och på att beslut tas ”långt bort i stan”. Om jag kan bidra med lite mer bondförnuft och lite mer frihet för den enskilde – utifrån mitt glesbygdsperspektiv – då tror jag det skulle uppskattas i hela vårt avlånga län.

Kalmarit tvåa

Tvåa på listan är regionfullmäktigeledamoten Margareth Johansson, som är förtroendevald i revisor i Kalmar kommun.

– Att bli nominerad av en enig nomineringskommitté till en av topplatserna på riksdagslistan är oerhört hedrande för mig och jag är både stolt och glad. Jag kommer kampanja för att Kristdemokraterna ska få plats i riksdagen. Att få kampanja tillsammans med vårt första namn i länet, Carl-Wiktor Svensson, ska bli roligt och spännande, säger Margreth Johansson.

Hon vill korta köerna, stärka primärvården och ge vårdpersonal rimliga villkor.

– Politik måste handla om vardagen, hur livet faktiskt fungerar mellan jobb, skola, barn och föräldrar. Ingen äldre ska behöva vänta oroligt på den hjälps som lovats, våra sköra äldre ska känna trygghet. Jag vill vara en röst för dem som behöver en politik med hjärta och ansvar. Vi behöver politik som underlättar. Vi behöver prata mer om värderingar i en orolig och otrygg värld. Då är team- och lagarbete viktigt, vi behöver varandra för att göra något bra tillsammans, säger Margareth Johansson i ett pressmeddelande.

Kristdemokraterna i Kalmar län fastställer sin valsedel vid ett extra partidistriktsårsmöte lördagen den 22 november. Den här mandatperioden har KD haft ett mandat i riksdagen från Kalmar län.