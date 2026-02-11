Läsare reagerar på gammal logga vid sjukhuset – regionen: ”Vi ber om ursäkt”

Minst en av skyltarna inne på sjukhusområdet i Västervik har den gamla loggan kvar, trots att det gått sju år sedan man bytte till Region Kalmar län. Foton: Lotta Madestam/Privat

En läsare har hört av sig till vår tidning efter att ha uppmärksammat en skylt vid Västerviks sjukhus med den gamla beteckningen ”Landstinget i Kalmar län”, trots att det hetat Region Kalmar län sedan 2019. ”Vi ber om ursäkt att vi missat enstaka skyltar och hänvisar till att vår ambition är att ha korrekta och tidsenliga skyltar”, skriver Ingemo Fahlstedt, chef för Regionsfastigheter.

Skylten, som är en Rökfri zon-skylt, sitter cirka tio meter från entrén till sjukhuset. Men trots att Landstinget i Kalmar län bytte namn till Region Kalmar län för sju år sedan finns den gamla loggan fortfarande kvar.

Läsaren ifrågasätter hur det kan ha passerat obemärkt under så lång tid.

– Jag vet inte om det är fler skyltar som inte är uppdaterade. Hur som helst borde länets största arbetsgivare se vikten av att marknadsföra sig korrekt. Det hade varit skillnad om man nyligen bytt namn, men under de här 6–7 åren måste det väl ha varit någon annan än jag som reagerat på detta? De har ju säkert lagt ner mycket pengar på att ta fram en ny logga, och sen struntar de i den. Riktigt dåligt tycker jag, säger hon.

”En del äldre felaktiga skyltar finns kvar”

Vår tidning skickade frågorna vidare till Ingemo Fahlstedt, chef för Regionsfastigheter i Region Kalmar län.

Hon skriver i ett mejlsvar att ett större arbete gjordes i samband med regionbildningen, och man bytte ut skyltning med logga på.

”Alla sjukhus och regionhuset fick en belyst stor skylt. I vårt skyltprogram skall inga skyltar inom sjukhusområdena ha logga på sig – utom den stora vid entrén. Tyvärr har vi haft svårt med efterlevnaden av skyltprogrammet och en del äldre felaktiga skyltar finns kvar. Ett arbete pågår med att likställa och följa vårt skyltprogram.”

Hon skriver också att det blir höga kostnader att byta ut alla skyltar, och därför har man gjort det etappvis.

”Förbudsskyltar är också något vi undviker att sätta upp överallt och när det gäller rökförbud finns en precis nyligen uppdaterad skylt som är kompletterad med modernt rökalternativ /vape mm.”

Vet ni om det är fler skyltar än denna med gamla loggan?

”Kan vara så, men ambitionen är att byta ut allt framgent och på sjukhusområdena inte skylta med logga.

Hur ser ni på att det gamla varumärket fortfarande exponeras?

”Vid regionbildningen gjordes ett samlat grepp att byta till korrekt skyltning. Vi ber om ursäkt att vi missat enstaka skyltar och hänvisar till att vår ambition är att ha korrekta och tidsenliga skyltar.”