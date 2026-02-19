Agneta lämnar skolan för chefsjobb efter 23 år: "Nu eller aldrig"

Genom åren är det många som i kontakt med Vimmerby folkhögskola stött på Agneta Kinell. Som mångårig koordinator för både kurser, konferenser, fastigheter och säkerhet har hon på många sätt varit spindeln i nätet på skolan och ansiktet utåt. Efter 23 år är det med blandade känslor som hon inom kort gör sin sista arbetsdag och påbörjar nästa utmaning – som husfru på Astrid Lindgrens Värld.

När Agneta Kinell i slutet av februari gör sin sista arbetsdag på folkhögskolan gör hon det efter att ha struntat i sitt eget motto om att aldrig stanna längre än tio år på samma arbetsplats. Hela tjugotre år blev det på folkhögskolan, och anledningen till det är att hon trivts så bra med både arbetskamrater och arbetsuppgifter.

Första mars startar Agnetas nya tjänst som husfru/lokalvårdschef på Astrid Lindgrens Värld. Beslutet att söka tjänsten var långt ifrån enkelt, menar hon.

– Egentligen var det ett jättesvårt beslut, för jag har trivts så otroligt bra på skolan. Samtidigt kände jag verkligen att det var dags för nya utmaningar. Jag är en person som gärna vill hålla mig sysselsatt och tycker det är utvecklande med nya utmaningar, nu kände jag kände att det här jobbet ligger precis rätt i tiden för mig. Jag har fått frågan från ALV tidigare, men då passade det inte eftersom barnen var små och det var svårt att pussla ihop med sambons jobb. Nu kände jag bara ”det är nu eller aldrig”, förklarar Agneta.

– Jag lämnar mitt skötebarn, det är så det känns, men jag känner mig redo.

”Älskar service”

När Agneta först kom till folkhögskolan var det som anställd i skolans kök. Efter några år blev det i stället administration, och därifrån har tjänsten utvecklats och till slut blivit till koordninator för kurser, konferenser, fastigheter och säkerhet.

– Jag har alltid velat jobba med service. Jag älskar service, säger Agneta som dessutom varit lockad av att jobba med turism.

– Jag har alltid känt mig dragen till turistbranschen. Att det blir just hos ALV känns fantastiskt tryggt. Jag har sett upp till det företaget länge, och har kompisar som varit där lika länge som jag varit på folkhögskolan, så det känns som ett bra betyg. Samtidigt känns det lite nervöst att vara ny på jobbet efter 23 år och vara van vid att ha koll på allt.

Helt tvärt lämnar hon ändå inte skolan. Många kurser och sommarkurser är planerade och att bara lämna över allt till sin efterträdare känns inte bra, menar hon.

– Det känns inte riktigt rättvist mot den som tar över att lämna allt som redan är i gång, så till att börja med kommer jag vara tillgänglig och hjälpa till med frågor och så. Förmodligen kommer jag inte kunna låta bli att hälsa på skolan under sommarkurserna heller. Då kommer jag förbi en sväng efter jobbet på ALV, skrattar Agneta.

Sedan Agneta gick ut med nyheten har hälsningarna varit många och hon känner sig tacksam och glad över att så många uppmärksammar henne.

– Många förknippar mig med folkhögskolan, och jag har fått så många hälsningar och gratulationer sedan jag gick ut med nyheten.