Folkhögskolan arrangerar ny sommarkurs: ”Ser ett stort intresse”

Redan nu börjar platserna till sommarens kurser på Vimmerby folkhögskola gå åt. Att gå en sommarkurs i stickning, yoga eller betonggjutning är poppis, och deltagarna kommer från hela landet. Nytt i kursutbudet för i år är den biodlarkurs som skolan arrangerar tillsammans med Vimmerby biodlarförening. – Vi ser ett stort och föryngrat intresse för biodling, säger Agneta Kinell, initiativtagare till kursen.

Under några veckor varje sommar arrangerar Vimmerby folkhögskola sommarkurser i allt från betonggjutning till kalligrafi och stickning. Kurserna brukar vara populära och lockar deltagare från hela landet. I sommar är det premiär för en ny satsning som initierats av folkhögskolans koordinator Agneta Kinell – som också råkar vara nytillträdd ordförande i biodlarföreningen i Vimmerby.

– Vi ser ett stort och föryngrat intresse för biodling. Tidigare har det bara funnits tre liknande kurser i hela Sverige och de är alltid fullbokade, berättar Agneta som när hon fick frågan om att ta över som ordförande skämtsamt sa att hon skulle göra det på ett villkor: att Folkhögskolan och Biodlarföreningen gjorde en gemensam satsning på en sommarkurs.

– Det mottogs bra, tack och lov, säger Agneta som själv hållit på med bin i nio år, men räknar sig som nybörjare.

Praktiska moment på gården Vinäs

Under de två veckorna kring midsommar äger kursen rum. Tre medlemmar från biodlarföreningen är kursledare, och kursen kommer att hållas både på folkhögskolan och på gården Vinäs där biodlarföreningen har sin bigård.

– Det är tre jätteduktiga kursledare med olika erfarenheter. De kommer kunna dela upp gruppen så att deltagarna verkligen går gå genom alla moment. Teorin blir på skolan, men allt praktiskt arbete på Vinäs. Deltagarna kommer få vara med praktiskt i alla moment och både lära sig teorin, men också vara med och slunga. Förhoppningsvis kommer alla även få med sig en burk honung hem, säger Agneta.

Tolv platser finns på kursen, och redan är ungefär hälften bokade. Kursen vänder sig både till nybörjare och till den med lite mer erfarenhet. All utrustning går att låna på plats.

– Men man behöver inga förkunskaper utan bara ett intresse för bin. Man kan prova på de här dagarna och se om det här med biodling är något man vill hålla på med!

Populärt med stickning och betong

Förutom biodlarkurs blir det två omgångar av den populära kursen i stickning för nybörjare. Det blir en yogakurs, en i betonggjutning, en i kalligrafi och en i teckning.

– Betongen och stickningen har vi med två riktiga gurus från Stockholm. De kurserna blir alltid fullsatta – förra året hade vi 30 personer på reservlistan till stickningen. Kalligrafikursen leds av Marianne Pettersson Soold som är Nordens främsta kalligraf. Alla i branschen känner till henne och hon har gjort typsnitt till bland annat Gucci och Absolut Vodka. Hon brukar också göra inbjudningarna till Nobelfesten.

Sommarkurserna riktar sig till personer över 18 år, men i målsmans sällskap får även yngre delta.

– Vi brukar ha deltagare i alla åldrar. Den äldsta under åren jag jobbat har varit 87 år tror jag, och vi har haft deltagare från Japan, Holland, Australien till exempel. Kurserna är viktiga för skolan, och det är många som går kurserna säger att det är som att vara på semester, och samtidigt lära sig något. Det är väldigt roligt, avslutar Agneta.