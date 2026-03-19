Lyckad uppstart för Kulturskolans Fredagshäng: "Plats för det dubbla"

Sedan Kulturskolan började med "Fredagshäng" för mellanstadiebarn har ett tiotal barn hittat till bildsalen i Kulturskolan varje fredagseftermiddag. Foto: Linnéa Nestor

Ett ställe att komma till för att träffa kompisarna efter skolan, och samtidigt få chans att skapa fritt eller prova på något nytt. Under fredagseftermiddagar fylls numera Kulturskolans bildsal av mellanstadiebarn. Sedan satsningen drog i gång för drygt en månad sedan har ett tiotal barn hittat till Fredagshäng, men det finns plats för fler. – Jag tror att mellanstadiebarnen vill ha en egen plats. De är i en guldålder där de fortfarande går att nå ganska lätt, och det måste vi hålla fast vid, säger en av initiativtagarna, Linnéa Nestor.

Genom sitt arbete på Kulturskolan träffar pedagogerna Linnéa Nestor och Anneli Karlsson många mellanstadiebarn. Något de upptäckt är att många inte har någonstans att hänga efter skolan. Förutom tisdagseftermiddagar på Fabriken finns just ingen öppen verksamhet dit det bara är att komma.

– Det har blivit så i Vimmerby att de flesta barn går på fritids tills de går i trean eller fyran, och sedan väljer man att gå hem efter skolan i stället. Jag tror att mellanstadiebarnen vill ha en egen plats. De är i en guldålder där de fortfarande går att nå ganska lätt, och det måste vi hålla fast vid, säger Linnéa Nestor.

Kollegorna bestämde sig för att göra någonting åt saken. Med hjälpt av så kallade KUR-pengar, bidrag till Kulturskolan från statens Kulturråd, har de nu startat Fredagshäng i kulturskolans bildsal på fredagseftermiddagar. Det är gratis att delta, ingen anmälan behövs, och det är fritt att komma hur lång eller kort stund som man känner för under timmarna som Fredagshänget pågår.

Fritt skapande, spela spel eller bara "hänga"

Under Fredagshäng på Kulturskolan är bildsalen på tredje våningen öppen. Anneli och Linnéa finns på plats, och barnen får skapa fritt, bara hänga, spela spel eller prova på att till exempel animera film.

– Vi har haft ett tiotal barn som kommit de fredagarna vi kört hitintills, men vi har plats för det dubbla. Det är nog bra uppstartssiffror, men vi hoppas att ännu fler barn ska hitta hit, säger Linnéa och berättar att de som kommit verkar gilla upplägget.

– Det var några tjejer här som sa att "nästa gång ska jag animera film hela tiden, och gången efter det ska jag pyssla". De verkar planera för att vara här, och det är jättekul! Det kanske inte passar alla, men man får gärna komma hit och testa.

Fredagshäng blir även ett sätt för Kulturskolan att nå ut till barn som inte redan finns i verksamheten.

– Det blir något annat när man inte behöver betala, och inte anmäla sig. Man behöver inte ens komma i tid utan kan vara med en stund om man känner för det bara. Det är skönt för kidsen tror jag. De har tillräckligt med att komma i tid till skolan och träningar. Det här ska vara en kravlös plats som är till för barnen.

Fredagshäng välkomnar alla barn från årskurs fyra och uppåt. Mer info finns på kommunens hemsida.