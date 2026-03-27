INGEN LOKAL KLAR FÖR AKTÖRENS SATSNING I VIMMERBY

Friskis & Svettis Vimmerby har gått med i Friskis-föreningen i Jönköping. Det pågår alltjämt en jakt för att hitta en lokal i Vimmerby som ska innehålla både gym och gruppträningssal. Foto: Marcus Palmqvist/Pressbild

Friskis & Svettis Vimmerby tar nästa steg och blir en del av Friskis-föreningen i Jönköping. Det är i nuläget oklart vilken lokal som Friskis kommer använda för sin verksamhet med gym och gruppträning i Vimmerby. – Det är det ni frågar hela tiden och jag vet inte det, säger Johan Thor, verksamhetschef för Friskis Jönköping.

Sedan tidigt 90-tal har Friskis & Svettis erbjudit gruppträning i olika former i Vimmerby. För att utöka träningsutbudet har Friskis & Svettis Vimmerby vidgat vyerna och pratat med Friskis-föreningen i Jönköping om ett samarbete för att lösa upp lokalföreningen och bli en del av Friskis Jönköping, landets fjärde största Friskis-förening som har nio träningsanläggningar på olika platser i Småland.

Medlemmarna i Vimmerbyföreningen tog principbeslutet om att gå med Friskis Jönköping på årsmötet i mitten av mars. Beslutet var enhälligt och det kommer kallas till ett extra årsmöte i och med att det ska fattas på två årsmöten.

John Thor, verksamhetschef för Friskis Jönköping, var inbjuden till årsmötet för att ge mer detaljerad information om satsningen.

– Det stämmer att Friskis Vimmerby blir en del av Friskis Jönköping och att Friskis lever vidare i Vimmerby precis som det har gjort tidigare, säger Johan Thor.

Ingen lokal klar

Det som sticker ut med samarbetet är att Friskis satsar och öppnar ett gym med tillhörande gruppträningssal i Vimmerby.

– Vi kommer erbjuda träning på ett gym, både gruppträning och gym. Det kommer bli ett kansli som driver verksamheten och vi kommer ha en platsansvarig i Vimmerby, troligtvis en halvtidstjänst, säger Johan Thor.

Vilken lokal Friskis kommer använda för sin verksamhet i Vimmerby är i dagsläget oklart.

– Det är det ni frågar hela tiden och jag vet inte det. Det är inte klart och det finns inget konkret färdigt, säger Johan Thor.

Friskis förhoppning är att kunna öppna träningsanläggningen i januari 2027.

– Eftersom det inte är klart med lokal så vill jag inte lova det heller.

Hur ser processen ut?

– Vi har dialog med fastighetsägare, men vi har inte kunnat komma till kontraktsskrivning än. Jag kan inte avslöja var och det är inte säkert att det blir på ett visst ställe heller. Det kan finnas flera spår.

Det är inte aktuellt med nybyggnation för satsningen, enligt Johan Thor.

– Nej, vi vill inte äga ett hus själva om vi skulle bygga och jag har inget spår som är att ett nytt hus ska byggas.

Då ska avtalet vara signat

Vimmerbyföreningen skrev inför årsmötet att de hade hittat en lokal i Vimmerby och att hyreskontraktet var på gång. Det är i dagsläget inget som har gått i lås.

Har ni stött på patrull och sett alternativ försvinna?

– Vi har haft några spår där vi har insett att det var lite för litet och så vidare, vilket har gjort att vi har backat ur det. Det har kanske varit en lite långsammare process än vad vi trodde, men det ska lösa sig.

Hur länge har ni letat efter en lokal i Vimmerby?

– Det har pågått ett tag, något år kanske. Det gör vi tillsammans, både Vimmerbyföreningen och jag.

Var skulle du säga att ni befinner er i processen?

– Vi letar lokal och håller dialog med ett par fastighetsägare också. Innan sommaren måste vi ha kommit till ett signat avtal.

Vad tänker du kring sannolikheten att avtalet är på plats innan sommaren?

– Sannolikheten är absolut stor.

Enskilda omklädningsrum

Förhoppningen är att ha en 900 kvadratmeter stor lokal som inrymmer gym, gruppträningssal och enskilda omklädningsrum.

– Vi vill ha ett modernt gym, framför allt ett stort styrketräningsgym med konditionsmaskiner, styrkemaskiner och fria vikter. Vi kommer ha en gruppträningslokal på cirka 200 kvadratmeter där vi kan ha massor av olika typer av gruppträningspass. Vår tanke är att vi kommer ha individuell omklädning med åtta-tio snygga, lyxiga, enskilda omklädningsrum. Det är inget man lägger beslag på när man tränar utan man byter om där innan eller efter passet.

En av anläggningarna i Jönköping, närmare bestämt Skeppsbron, har upplägget med enskilda omklädningsrum.

– Det är mer än ett bås, det är ett riktigt gediget duschrum. Vi upplever att det är väldigt lyckat. Många kommer bara med skorna i handen så man behöver inte lägga så mycket kvadrat på omklädning.

"Känner att man inte kommer vidare"

Friskis Jönköping har fyra anläggningar i Jönköping, ingått samarbete med föreningarna i Växjö, Eksjö och Vetlanda och öppnat från noll i Nässjö och Värnamo. Friskis Jönköping har totalt nio anläggningar och anläggningen i Vimmerby blir den tionde.

– Tittar man på anläggningen Skeppsbron här i Jönköping så är det lite så jag tänker mig att det kan se ut i Vimmerby. Det blir kanske ett lite större gym i Vimmerby, men det är lite det stuket som jag tänker mig.

Varför är förklaringen till att Vimmerbyföreningen vill gå med hos er?

– Man känner att man inte kommer vidare och så var det i Eksjö, Växjö och Vetlanda också. Friskis är en förening med en demokratisk föreningsstruktur, men ändå fristående ekonomier på varje ort. Då blir det ett begränsande till slut med att man har sin lilla verksamhet. Den i Vimmerby har varit hur bra som helst. Det är en pigg förening som vill framåt, men man känner inte att man plötsligt bara kan bygga eller investera i ett jättestort hyreskontrakt utan att ha en större stabilitet i det.

Friskis Jönköping använder Friskis i stället för Friskis & Svettis.

– Verksamheten heter Friskis & Svettis på pappret, men vi i Jönköping har ett ordmärke som vi använder och som bara är Friskis. Vi har gillat att använda Friskis för att vi tycker att Friskis & Svettis känns dåtid och 70-tal. Vi säger gärna Friskis och det kommer skyltas med Friskis i Vimmerby. Sedan kommer det sitta en ring på fönstret där det står Friskis & Svettis. Loggan ska finnas med i sammanhanget, men den stora skylten kommer vara Friskis.