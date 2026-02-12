KEDJAN DISKUTERAR SAMARBETE OCH ÖPPNAR GYM I VIMMERBY

Friskis & Svettis Vimmerby har för avsikt att öppna ett gym i Vimmerby när man ser ut att bli en del av IF Friskis & Svettis Jönköping under våren. Foto: Arkivbild

Friskis&Svettis har erbjudit gruppträning i olika former i Vimmerby sedan tidigt 90-tal. Enligt Vimmerby Tidning ska de bli en del av IF Friskis & Svettis Jönköping och öppna ett gym i Vimmerby.

Friskis&Svettis skriver i ett inlägg på sin Facebooksida att de är tacksamma för sina medlemmar, vill utöka träningsutbudet och berätta mer om en planerad satsning på årsmötet i mitten av mars.

”Vi har inlett dialog med Friskis-föreningen i Jönköping om samarbete, vilket kommer ge oss nya möjligheter framåt. Vi kallar denna satsning för Nya Friskis Vimmerby”, skriver Friskis&Svettis på sin Facebooksida.

Enligt Vimmerby Tidning innebär satsningen att Friskis&Svettis Vimmerby kommer lösas upp och bli en del av Friskis&Svettis Jönköping som tar över verksamheten. Föreningen i Jönköping driver träningsanläggningar i Värnamo, Eksjö, Nässjö, Växjö och Vetlanda.

Det betyder i sin tur att Friskis&Svettis öppnar ett gym med tillhörande gruppträningssal i Vimmerby. Enligt kallelsen, som Vimmerby Tidning har tagit del av, ska föreningen ha valt ut lokal, men man vill inte avslöja var gymmet kommer öppna i Vimmerby.

Åsa Isaksson, ordförande i Vimmerbyföreningen, vill inget säga förrän årsmötet i mars.

”Väldigt kul och positivt för oss. Mer än så kan jag inte säga i nuläget, tillsammans med vår samarbetspartner i den andra föreningen kommer vi att berätta mera, lite längre fram”, säger Åsa Isaksson till Vimmerby Tidning.