GÅR MOT STORT ÖVERSKOTT – VILL BEHÅLLA PENGARNA

Förra året blev minusresultatet för Vimmerby Energi- och Miljö AB hela 9,5 miljoner kronor. I år ser resultatet ut att bli helt annorlunda. Det visar delårsrapporten som presenterades under tisdagen. – Summeringsmässigt och på totalen ser det ganska bra ut, säger vd:n Olle Fogelin.

2024 blev ett mycket mörkt år för det kommunala bolaget. VEMAB missade budget med hela 23 miljoner kronor och landade på ett minusresultat på 9,5 miljoner kronor.

– Kortsiktigt har det ingen betydelse för bolaget, men en längre period med stora förluster går inte, sa vd Olle Fogelin.

När den andra delårsrapporten för 2025 presenterades på tisdagen var det helt andra siffror. Bolaget hade budgeterat med 4,6 miljoner kronor i överskott och går nu mot knappt 13,9 miljoner kronor i resultat.

– Summeringsmässigt och på totalen ser det ganska bra ut. Det är utmaningarna med fjärrvärmen som fortsatt. Där går vi med förlust och det har vi vetat om ett tag, säger Olle Fogelin.

Fjärrvärmen sorgebarnet

När det gäller fjärrvärmen var budgeten satt till -5,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är -8,9 miljoner kronor. När det gäller närvärmen, som är fjärrvärme fast i kransorterna, var budgeten -1,5 miljoner kronor och där ser det ut att landa på -3,3 miljoner.

– Anledningen till detta är flera. Dels är bränslepriserna högre och dels har en av våra större industrikunder, Arla, minskat inköpen av hetvatten. Vi har också mildare väder och har en budgetavvikelse där.

Även för närvärmen har industrikunderna påverkat.

– Angarius, Orkla och Ljunghäll har minskat sina inköp av hetvatten. Där har vi också haft högre kostnader för frakt till närvärmen.

Annons:

VA-sidan går bra

Däremot finns det flera uppsidor. Inte minst VA-sidan. Budgeten låg på 466 000 kronor och där är prognosen drygt 7,2 miljoner.

– Återigen är det Arla som ändrat sitt behov mot vad de hade sagt. Man hade sagt att man skulle minska sina volymer, men ligger kvar och rullar på. Vi har inte hunnit med att genomföra en del underhållsarbeten och därför ser det positivt ut på VA-sidan.

När det gäller renhållningsverksamheten var budgeten satt till 124 000 kronor och där ser man ut att landa på nästan fyra miljoner kronor.

– Det har att göra med att intäkter från Natuvårdsverket har ökat och det är kopplat till fastighetsnära insamling och att vi inte tillsatt en medarbetartjänst. Vi har också minskat lite på externa tjänstekostnader och det är konsultinsatser som ligger framåt i tiden.

Budgeterat för elnätsbolaget var 10,3 miljoner och nu tror man att resultatet blir drygt tolv miljoner kronor.

– Det handlar återigen om att Arlas behov förändrats och man har ökat sitt uttag med en hel del. Då kommer mer intäkter till oss.

Elhandelsbolaget hade en budget på 116 000 kronor och där tror man att man landar på 2,6 miljoner kronor.

– Vi gör bra prissäkringar och säkrar elleveranser mot en viss volym. Stämmer inte volymbiten mot vad priset är vid tillfället när kunderna plockar ut det så får antingen vi betala eller tjänar pengar på det.

"Våra verksamheter är investeringstunga"

Det här gör alltså att VEMAB ser ut att göra ett resultat på knappt 14 miljoner kronor.

– Siffrorna ser väldigt bra ut med ett undantag och det är fjärrvärmen. Där är det en utmaning att hitta en bra ekonomisk väg framåt. Vi jobbar med många saker, men sitter fast i en produktionsanläggning som eldar en viss typ av bränsle. Vi måste hålla oss till det bränslet, annars får vi bygga en annan anläggning och det hade inneburit stora investeringarna.

Kommer ni ge pengar tillbaka till ägaren eller behöver ni dem själva till återinvesteringar?

– Med det här resultatet lever vi upp till avkastningskraven, men vad ägaren väljer att göra får du fråga ägaren om.

– Det finns alltid ett behov och våra verksamheter är investeringstunga. Vi vill behålla så mycket vi kan för att återinvestera, men det är ägarens beslut i slutändan, säger Mari Arvidsson, administrativ chef.

Hur ser det ut med stora investeringar framåt?

– Vi jobbar med de långsiktiga investeringsprognoserna och ett område hos oss, som gäller hela landet, är VA. Ledningsnätet börjar bli gammalt och läcker på olika sätt. Det finns stora behov totalt sett och om kommunen bygger ut sina verksamhetsområden, så måste vi ta de investeringarna. Vi har också vårt säkerhetsläge och omvärldsläget. Vi behöver säkra upp en rimlig nivå, säger Olle Fogelin.

"Kan välja olika sätt"

Bland annat ska VEMAB genomföra en stor investering av en ny återvinningscentral och där är taket satt till maximalt 67 miljoner kronor. Längre fram ska man också byta transformatorer och göra en stor investering gällande elnätet och där handlar det om en investering på över 40 miljoner kronor.

– Så det är ingen brist på investeringar.

Ni behöver alltså pengarna själva?

– Ja, på något sätt behöver vi finansiera alla våra investeringar. Man kan välja olika sätt, ett sätt är att låta pengarna stanna i bolaget eller låna till det.

Fiberbolaget har en budget på -5,9 miljoner kronor och ser ut att landa på -5,1 miljoner vid årets slut.

– Skillnaderna är en tjänst vi inte återrekryterat förrän en bit in på året. Annars följer vi budgeten rätt så väl, säger Olle Fogelin.