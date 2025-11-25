VIDEO: Här ser du hur illa skadat Zaagshuset är – nu inleds rivningen

Nu inleds rivningen av Zaagshuset efter den omfattande branden. "Skönt att det äntligen är igång tycker vi", säger Fredrik Wiberg på LF Kalmar. Foto: Skärmdump från drönarfilm

Nu börjar det hända grejer. Polisen har gett klartecken till försäkringsbolaget att få påbörja rivningen av Zaagshuset i Hultsfred centrum. Samtidigt har vår tidning fått tillgång till en drönarfilm som verkligen visar hur brandskadat huset är.

Enligt Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar, fick man besked i fredags från polisen att det var okej att påbörja rivningen. Rivningsarbetet har försenats med flera månader i väntan på att polisen skulle bli klar med sitt arbete.

”Skönt att det äntligen är igång, tycker vi”, skriver Fredrik Wiberg på mail till vår tidning.

Under tisdagen började entreprenören etablera sig vid Zaagsfastigheten.

”De etablerar sig denna vecka och påbörjar på allvar på måndag”, uppger Fredrik Wiberg.

När beräknas rivningen av huset vara klar?

”Det är svårt att säga nu, det vet vi mer om någon vecka”.

"Väldigt mycket skräp"

Strandabyggen AB, med säte i Mönsterås, vann upphandlingen och har lagt ut jobbet på AB Gilbert Gustafssons i Eksjö.

– De hjälper oss med själva rivningen som underentreprenör till oss, så de står för maskinresurser och lite folk, säger Fredrik Petersson, delägare på Strandabyggen.

Henrik Backheden Anemyr, ansvarig för Gilbert Gustafssons Vimmerbyavdelning, kan bekräfta att arbetet gick igång lite smått på tisdagen.

– Vi har en maskin på plats idag som plockat undan lite staket och snöröjt bland annat. Sedan börjar vi med det manuella, att plocka ut lösa prylar helt enkelt. Lägenheterna är inte tömda, så det är väldigt mycket skräp kvar där inne.

Hur många anställda kommer jobba med rivningen?

– Initialt tre "manuellgubbar", som plockar ut allt skräp, och sedan ansluter en större maskin med chaufför på måndag förmodligen, och kanske en mindre som hjälper till. Så vi kommer vara fem man som mest, det pendlar efter vad det är för moment vi gör. Det är anställda från trakten i huvudsak, många är Vimmerbygubbar, säger Henrik Backheden Anemyr.

”Det ser man inte riktigt utifrån”

En Hultsfredsbo har delat med sig av en drönarfilm som visar huset uppifrån, och de omfattande skador huset fick i den våldsamma branden den 4 augusti.

– På den ser man verkligen hur skadat huset egentligen är. Det ser man inte riktigt utifrån, säger han.