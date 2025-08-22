Då kan rivningen komma att påbörjas – "Huset utgör en risk"

Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar, hoppas att allt ska flyta på bra så rivningen kan påbörjas om ett par veckor. Foton: Lotta Madestam/Pressbild

En rivning av Zaagshuset kan vara bara ett par veckor bort, om allt går som det ska. Försäkringsbolaget har aldrig tvekat i sitt beslut. Samtidigt ser oroliga Hultsfredsbor en risk i att någon ska ta sig in och hinna skadas. – Vi kan inte göra så mycket mer. Det är därför vi skyndsamt vill få in rivningslov och få omkull det, säger Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar.

Tidigare i veckan berättade fastighetsägaren Dan Edlund att Zaagshuset ska rivas till följd av den omfattande branden den 4 augusti. Det bekräftas också av hans försäkringsbolag LF Kalmar.

Vad ligger till grund för beslutet?

– Det är så pass stora skador att det inte går att rädda huset, utan det måste rivas, säger Fredrik Wiberg och fortsätter:

– Dels har det brunnit i stora delar, sedan är det allt släckvatten som gör att byggnaden tagit skada, så det går inte att rädda den. Tyvärr.

Var det ett svårt beslut att fatta?

– Nej, det var tydligt direkt när min skadereglerare var där tillsammans med fastighetsägaren. På så sätt var det inget svårt beslut. Sedan har alla beslut respekt med sig, men på ett sätt är det skönt när det var så pass tydligt som det var.

”Ska inte vara några konstigheter”

Enligt Fredrik Wiberg utgör det brandskadade huset en risk där det står, därför utökades avspärrningarna på grund av rasrisk.

– Vi kommer skicka in ansökan om rivningslov inom en snar framtid. Det gäller att ha alla papper klara, men det blir ganska så snart. Kommunen brukar vara bra att samarbeta med, så det ska inte vara några konstigheter.

När tror du att det kan bli aktuellt att påbörja rivningen?

– Vi försöker komma i gång så fort som möjligt, vi vill ju ha bort risken att det kan hända något. Området är dock fortsatt avspärrat av polisen, så vi kan inte riva förrän de är klara och vi måste veta vem som ska göra det och vad det kostar. Det kan bli inom ett par veckor förhoppningsvis om allting går som det ska.

Rivningen blir kostsam

Fredrik Wiberg har svårt att uppskatta kostnaden för rivningsarbetet. Att det blir kostsamt är han väl medveten om.

– Det är svårt att veta, men runt ett par miljoner kronor kanske. Det är en kvalificerad gissning. Det kostar vad det kostar liksom, det viktigaste är att det tas bort så det inte händer något och att man kan ta nästa steg vad det än blir.

Finns en oro att någon ska skadas

Skaderisken och hur avspärrningen ser ut har kritiserats av Hultsfredsbor som vänt sig till vår tidning med sin oro att någon ska komma till skada.

– Jag är orolig över säkerheten gällande huset, är rädd att barn eller andra går in. Att det ska rasa väggar ut mot torget, säger en läsare som uppger att hen varit inne i huset och sett de omfattande skadorna.

– Det gungar i golven och taken är som enorma vattenblåsor som när som helst kan spricka. Tak saknas, de har rasat in på flera ställen. Detta hus är inte att leka med, säger läsaren.

Vädjar till folket

Fredrik Wiberg bemöter den kritiken, med tillägget att det är fastighetsägaren som är ansvarig för sin fastighet.

– Det är ändå en polisavspärrning som man inte får bryta, och vi har utökat vår avspärrning. Vi kan inte göra så mycket mer än det. Det är därför vi skyndsamt vill få in rivningslov och få omkull det. Så får vi hoppas också att föräldrar håller koll på sina barn och ungdomar, så de inte tar sig in. Det här är det alternativ vi har, vi kan bara vädja till att avspärrningarna respekteras.