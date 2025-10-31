Därför dröjer rivningen efter branden – "Står verkligen i startgroparna"

Rivningsarbetet är försenat. Försäkringsbolaget står redo att gå igång så fort de bara får klartecken, uppger Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar. Foton: Lotta Madestam/Pressbild

Rivningen av Zaagshuset i Hultsfred har inte kunnat gå igång så snart som försäkringsbolaget hoppats. Polisens arbete fördröjer starten. – Vi står startklara, säger Fredrik Wiberg, byggskadechef på LF Kalmar.

Enligt Fredrik Wiberg utgör det brandskadade huset en risk där det står, så i de bästa av världar hade han hoppats att rivningen skulle ha varit igång vid det här laget. Ja, i det närmaste klart rent av.

I mitten av augusti sa han till vår tidning att han hoppades att det skulle flyta på så bra att rivningen kunde påbörjas om ett par veckor.

Fortfarande står huset orört, precis som efter branden den 4 augusti.

– Vi har fått rivningslov och upphandlat rivningsarbetet. Vi har frågat ett antal lokala entreprenörer i länet och Strandabyggen vann upphandlingen av totalentreprenaden och samordnar rivningen, så vi väntar bara på att få komma igång, säger Fredrik Wiberg som tidigare förklarat att det är så pass stora skador att det inte går att rädda huset.

"Behöver ha mer tid på sig"

Vad rivningen kostar är ingenting han vill gå in på med förklaringen att det inte är en offentlig upphandling.

Vad har orsakat fördröjningen?

– Vi väntar på att polisen ska bli klar med sitt arbete. Vi har varit klara länge och väntat, men vi får inte riva för polisen, som behöver ha mer tid på sig. Så det är bara därför arbetet inte inletts.

Finns det någon tidsplan nu?

– Vi pratade med polisen i måndags om när deras arbete ska vara klart, det är ett par veckor bort. Sedan kan det ta någon dag att komma på plats, men vi står verkligen i startgroparna, säger han.

Hur ser du på att rivningsarbetet fördröjts så mycket?

– Det är olyckligt så klart, vi hade velat ha ner det och att det varit klart liksom. Det är olyckliga omständigheter som gör det, men det viktiga är att det blir rätt. Polisen måste göra sitt, det får vi bara respektera. Vi kan varken påverka eller tycka något om det, utan de får göra sitt jobb och vi se till att vara redo.

När arbetet väl kommer igång tar det ett par månader att riva, uppskattar Fredrik Wiberg, som kan hålla med om att det är sorgligt att ett så karakteristiskt hus försvinner från centrumbilden.

– Men det finns inget alternativ, det måste rivas, understryker han.