Kommundirektören: "Ett något vasst yttrande om vikten att ha med oss"

En ny regional utvecklingsstrategi är på gång som ska sträcka sig till 2040. Nu har kommunerna i det nya samverkansprojektet i norra länsdelen yttrat sig. – Det är ett något vasst yttrande som visar vikten för oss att man ska ha med oss i norra Kalmar län på ett tydligare sätt, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin är igång och den är nu ute på remiss bland länets kommuner. Varje kommun kan yttra sig och kommunerna i norra Kalmar län, som inlett en ny samverkanssatsning, har lämnat ett gemensamt yttrande.

– Vi börjar prata ihop oss här i norra Kalmar län och vi har yttrat oss tillsammans med Hultsfreds kommun. I grunden har Västervik också samma yttrande, men de har lagt till några saker. Summa summarum handlar det om att ta kärnpunkternas likhet som vi ser i samverkansprojektet norra Kalmar län, säger Vimmerbys kommundirektör Ola Karlsson.

Han tycker att det här är ett mycket viktigt styrdokument.

– Det handlar om att se vilka satsningar regionen vill göra och bestämma vilken väg man ska gå.

Får inte fastna i det visionära

Den nya utvecklingsstrategin ska sträcka sig fram till 2040.

– I grund och botten är det ett bra dokument och vi står bakom den. Det är många saker som är bra, men vi ser att för den ska vara verkningsfull för oss behöver norra delen få ett tydligare fokus. Det handlar om att infrastruktur prioriteras i norra länet och särskilt vägstråk som binder samman våra kärnor och knyter oss mot Nässjö, Jönköping och Linköping.

Strategin får inte heller fastna i något visionärt, menar Ola Karlsson.

– Tillgänglighetsmålen måste kopplas till konkreta satsningar i hela länet och strategins långsiktighet måste kombineras med beslut som ger märkbar effekt på kort sikt. Ibland är det lätt att fastna i det visionära och det som är 30 år bort, men vi behöver se effekter i det här snart också. Det är ett något vasst yttrande som visar vikten för oss att man ska ha med oss i norra Kalmar län på ett tydligare sätt.

Känner ni er bortglömda?

– Nej, det gör vi inte.

"Gäller att ha högt tempo"

Även politiken är glada över det som just nu sker i vår del av länet.

– Vi pratar med samma tunga nu. Det som är bra för Västervik är bra för oss också. Jag tror vi kan nå framgång i detta, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Kommunstyrelsens ordförande, Eva Kindstrand Ströberg (S), säger att tempot är högt i detta nu.

– Det är bra att ha ett högt tempo i det här och smida medan järnet är varmt. Vi har de här tankarna i huvudet och ser vad vi kan göra tillsammans. Det kommer ta lite tid i kommunerna att bygga våra relationer, så det är bra att ha tempo i det.

Innan den regionala utvecklingsstrategin ska antas återstår det ännu ett tag.