LENNART FRÅN MÅLILLA SKRAPADE TRISS I TV

På fredagsmorgonen var det dags för Lennart från Målilla att skrapa triss i tv.

I TV4:s program Nyhetsmorgon fick Lennart från Målilla sätta sig i tv-studion tillsammans med programledarna Maria Forsblom och Steffo Törnquist.

Programledarna hade roligt åt att Lennart angett "att ha roligt" som ett intresse. Nu hoppades han få extra roligt för vinsten.

– Jag har en stor familj och intressen här i livet, så det är lugnt, sa han angående vad pengarna skulle gå till.

Totalt sett har Lennart fyra barn och sju barnbarn. Själva trisskrapet blev dramatiskt hela vägen in i mål. Inför det sista skrapet hade han chansen på både en miljon och fem miljoner, men till slut blev det 100 000 kronor.

– Tack så mycket, det är bra, sa Lennart i tv-rutan.