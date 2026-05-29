LENNART FRÅN MÅLILLA SKRAPADE TRISS I TV

Lennart från Målilla skrapade fram pengar i tv. Foto: Skärmavbild/TV4
I TV4:s program Nyhetsmorgon fick Lennart från Målilla sätta sig i tv-studion tillsammans med programledarna Maria Forsblom och Steffo Törnquist.
Programledarna hade roligt åt att Lennart angett "att ha roligt" som ett intresse. Nu hoppades han få extra roligt för vinsten.
– Jag har en stor familj och intressen här i livet, så det är lugnt, sa han angående vad pengarna skulle gå till.
Totalt sett har Lennart fyra barn och sju barnbarn. Själva trisskrapet blev dramatiskt hela vägen in i mål. Inför det sista skrapet hade han chansen på både en miljon och fem miljoner, men till slut blev det 100 000 kronor.
– Tack så mycket, det är bra, sa Lennart i tv-rutan.