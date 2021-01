KLART: Då öppnar Dackestupet för säsongen – förbokning krävs

Dackestupets mål har hela tiden varit att öppna till helgen. Just så blir det. Dackestupets anläggning i Virserum öppnar för säsongen på lördag. – Vårt mål har gått upp i uppfyllelse, säger Niklas Pettersson, en av Dackestupets många ideella krafter.

Dagens Hultsfred rapporterade för en vecka sedan om att snötillverkningen i Dackestupets skidbacke hade kommit igång på allvar.

Hjorten SK kan se tillbaka på flera dygn av ihållande kyla där de ideella krafterna har kunnat snölägga stora delar av backen i Virserum.

– Det var minuskylan under torsdags- och fredagsnatten som gjorde att det gick vägen. Vi producerade kopiöst mycket snö när det var bortåt 15 minusgrader. Jag körde passet mellan 18 på kvällen och 06 på morgonen och det gav rejält med snö. Snötillverkningen har varit igång från torsdag middag till måndag middag, då gick det dygnet runt, säger Niklas Pettersson.

Förbokning via hemsidan

I ett inlägg på sociala medier skriver Dackestupet att det blir en coronaanpassad öppning på lördag.

– Som besökare får man gå in och boka sitt liftkort på Dackestupets hemsida. Skriv ut eller spara kvittot i mobilen och visa upp det vid incheckningen så får du ditt liftkort. Med tanke på att skiduthyrningen kommer vara stängd så får man ta med sig egen utrustning, säger Niklas Pettersson.

Ni öppnar på lördag, hur är känslan?

– Det är jättekul. Alla har verkligen väntat på detta. Nu blev det ingen säsong förra året och barnen har varit riktigt ledsna i väntan på att få åka i skidbacken. Nu blir det öppning för allmänheten på lördag och träningen sätter igång på måndag. Nu får de äntligen åka skidor i hemmabacken.

Snö i mer än halva skidbacken

Hjortens SK har lagt snö i mer än halva skidbacken inför helgens öppning.

– Vi har sprutat upp tillräckligt med snö för att öppna på lördag. Halva backen uppifrån och ner, inklusive familjebacken och halva barnbacken, är öppen. Stupet är inte öppet. Vid nästa köldperiod, som ser ut att vara nästa helg, blir det all in på stupet, längdspåret och resterande del i barnbacken. Pistmaskinen går för fullt just nu.

Flera grillplatser har anlagts och Dackestupet rekommenderar besökarna att hålla en stavlängds avstånd och följa de lokala rekommendationerna. Skiduthyrningen, caféterian och värmestugan kommer till att börja med hållas stängda.