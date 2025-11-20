VIMMERBYBO ÅTALAS FÖR FLERA TERRORBROTT

Han har suttit häktad sedan den 24 februari i år. Nu åtalas en 23-årig man från Vimmerby för flera terrorbrott.

Totalt tio gånger har den terrormisstänkte Vimmerbybon blivit omhäktad. Han greps den 21 februari vid en insats i Västsverige och har suttit häktad sedan 24 februari i år.

Mannen känner den andra Vimmerbybo som i början av året dömdes till tre år och tre månaders fängelse för ett flertal terrorbrott.

Under torsdagen väckte förundersökningsledare Carl Mellberg åtal mot mannen från Vimmerby. Han åtalas för grovt deltagande i terroristorganisation, grov finansiering av terrorism, grovt försök till finansiering av terrorism och två fall av resa för terrorism.

Brotten har begåtts under perioden januari 2023 till februari 2025. Finansieringen ska ha skett i Vimmerby kommun och mannen ska ha varit med på en resa till Etiopien och Somalia hösten 2023 samt en resa till Etiopien, som gick via Saudiarabien, våren 2024.

Syftet var inte jihad

I förhör har Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon under skoltiden och att de är nära vänner. Han har dock förnekat att han haft någon önskan om att göra jihad och att det aldrig varit syftet med resorna.

Utredningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.

– Den tilltalade och de brott han åtalas för har kopplingar till terroristorganisationen Islamiska Staten (IS), säger Carl Mellberg, senior åklagare och förundersökningsledare.

Huvudförhandlingen väntas starta den 3 december i år och kommer att pågå i tre dagar.

Längre version följer.