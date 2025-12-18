Berglund (S) om att terrordömda jobbat för kommunen: "För jävligt"

"Det är för jävligt", säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) om att de terrordömda jobbat för kommunen. Foto: Arkivbild

De båda nu terrordömda Vimmerbyborna har jobbat inom äldreomsorgen i Vimmerby kommun. På torsdagen dömdes 23-årige Ajman Shanab till tre år och tre månaders fängelse för flera grova terrorbrott. – Ska jag vara rent krass är det för jävligt, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Under torsdagen föll domen vid Attunda tingsrätt mot 23-årige Vimmerbybon Ajman Shanab. Precis som sin vän, som dömdes i februari, blir påföljden tre år och tre månaders fängelse.

Ajman Shanab döms för grovt deltagande i terroristorganisation, grov finansiering av terrorism, grovt försök till finansiering av terrorism och två fall av resa för terrorism. Resorna gick till Etiopien, Somalia och Saudiarabien.

Finanseringen har skett i Vimmerby kommun, bland annat med hjälp av pengar han fått i lön från kommunen som var hans arbetsgivare. När han tog studenten 2021 berättade han för vår tidning att jobb inom äldreomsorgen väntade. Bland annat var han anställd som omsorgsbiträde inom hemtjänsten i Vimmerby stad året före de begångna brotten.

Båda de två nu terrordömda Vimmerbyborna har alltså arbetat inom äldreomsorgen.

– Det är fruktansvärt att sådant här ska hända. Men vi kan inte friköpa oss helt. Man kan ha förhoppningen att Vimmerby kommun helt ska klara sig undan, men det ligger utanför vår kontroll, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Vad tänker du om att pengar från Vimmerby kommun gått till att finansiera IS?

– Ska jag vara rent krass är det för jävligt. Jag kan inte säga annat. Det är fruktansvärt, det är det. Vi kan bara hoppas att vi slipper fler sådana här fall framöver.

"Inte utmärkt sig"

Eva Berglund hoppas att beslutet om bakgrundskontroller ska kunna bidra till att man lyckas undvika liknande anställningar i framtiden. Samtidigt var ingen av dessa två unga Vimmerbymän i närheten av att ha något sådant här i sitt register tidigare.

– Vi får se om bakgrundskontroller på personal gör att vi kan hitta sådana här saker hos personer vi anställer i större utsträckning framöver. I övrigt har jag inget att kommentera. Det är svårt att se sådant här i förväg och det är saker som händer utanför vår möjlighet att kunna förutse, säger hon och fortsätter:

– Det är jättesvårt att bedöma människor bara utifrån att man träffar en person. Under den här tiden som de har jobbat har jag förstått som det att man gjort ett arbete och de har inte utmärkt sig under den här tiden. Sedan kommer sådana här saker upp i efterhand. Det är fruktansvärt.

Har ni diskuterat något kring hur ni ska tänka framöver?

– Det är inget vi har diskuterat så. Vi tog det här beslutet om bakgrundskontroller, men det är ju inte säkert att man hittar sådant här då heller. Det är inget som ger någon trygghet mot sådant här eller någon möjlighet att hitta saker som sker i framtiden.