23-ÅRIGE AJMAN SHANAB DÖMS FÖR TERRORBROTT

23-årige Ajman Shanab från Vimmerby döms till tre år och tre månaders fängelse för terrorbrott. Han döms för deltagande i terroristorganisation, flera fall av finansiering av terrorism och försök till samma brott samt två fall av resa för terrorism. Det meddelar Attunda tingsrätt i dag.

Så sent om i februari i år dömdes en annan ung Vimmerbybo till tre år och tre månaders fängelse för flera grova terroristbrott. Efter domen mot honom blev en annan Vimmerbybo, som var nära vän till den redan dömde, också föremål för Säkerhetspolisens intresse.

Han greps den 21 februari vid en insats i Västsverige och häktades den 24 februari. Sedan dess har han suttit häktad och för en knapp månad sedan väckte förundersökningsledaren åtal mot mannen från Vimmerby.

I förhör har den här Vimmerbybon berättat att han lärde känna den redan dömde Vimmerbybon under skoltiden och att de är nära vänner. Han har hela tiden förnekat att han haft någon önskan om att göra jihad och sagt att det aldrig varit syftet med resorna som skett.

Den 3 december startade huvudförhandlingen mot honom vid Attunda tingsrätt och på torsdagen föll domen. Attunda tingsrätt dömer då den 23-årige Vimmerbybon Ajman Shanab för samtliga åtalade brott.

Döms för samtliga gärningar

Gärningarna har koppling till Islamiska staten, IS.

Frågorna i målet har främst handlat om huruvida den åtalade mannens agerande – att inhämta material, tillhandahålla pengar i form av kryptovaluta och företa resor utomlands – varit kopplade till IS som terroristorganisation och mannens insikt om detta.

Han bedöms nu ha gjort sig skyldig till samtliga gärningar och fälls alltså för grovt deltagande i terroristorganisation, grov finansiering av terrorism, grovt försök till finansiering av terrorism och två fall av resa för terrorism. Finanseringen har skett i Vimmerby kommun, bland annat med hjälp av pengar han fått i lön från kommunen som var hans arbetsgivare, och resorna gick till Etiopien, Somalia och Saudiarabien.

– Tingsrätten har ansett att samtliga åtalade gärningar haft en koppling till IS som terroristorganisation och att mannen haft det uppsåt som krävs för ansvar enligt terroristbrottslagen, säger Johan Nordin, rådman och rättens ordförande.

Jobbat inom äldreomsorgen

Precis som för den redan dömde Vimmerbybon blir påföljden för Ajman Shanab fängelse i tre år och tre månader. Vår tidning intervjuade just Ajman Shanab i samband med att han tog studenten från Vimmerby gymnasium år 2021. Då hade han varit i Sverige i sju år.

– Det känns jättebra. I början var det svårt och man har fått kämpa men så är livet. I dag känns det extra bra, berättade han.

Han förklarade också att han redan hade fått jobb inom äldreomsorgen i Vimmerby kommun.

Texten är uppdaterad. En längre version av domen hoppas vi kunna publicera senare i dag.