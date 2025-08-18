Oskar från Mörlunda ny affärsområdeschef på LF Kalmar

Bank & Liv på LF Kalmar har rekryterat en ny affärsområdeschef. Det rör sig om Oskar Lindehejd, som är från Mörlunda och tidigare jobbat på bland annat Vimmerby Sparbank.

Oskar Lindehejd är född och uppvuxen i Mörlunda och tog en magister i ekonomi vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Därefter har han jobbat på Vimmerby Sparbank, Swedbank i Kalmar samt varit bankchef för Swedbank i Oskarshamn och på Gotland.

Senast har Oskar varit vd för Gotlands Energi AB.

Nu har han tackat ja till rollen som affärsområdeschef Bank & Liv hos LF Kalmar.

"Efter en gedigen rekryteringsprocess med flera kvalificerade kandidater känns det nu bra att kunna kommunicera att Oskar Lindehejd tackat ja till den viktiga rollen som affärsområdeschef Bank & Liv hos oss i LF Kalmar", skriver LF Kalmar.

– Oskar har en gedigen bakgrund och erfarenhet från bank- och finansmarknaden genom sina olika ledarroller såväl i Kalmar län som på Gotland. Han är väl bevandrad i Kalmar läns förutsättningar och har en gedigen ledarerfarenhet från olika branscher. Oskar kommer att tillföra mycket till oss både som yrkesperson och människa, säger Peter Lindvall, vd för LF Kalmar.

Tillträder 1 oktober

Oskar Lindehejd tillträder sin nya roll den 1 oktober och fram tills dess fortsätter Anna Nilhorn som tillförordnad affärsområdeschef.

– Jag är glad att få tillträda rollen som affärsområdeschef Bank & Liv i mitt hemlän, Kalmar län och detta hos en framåt och attraktiv arbetsgivare som LF Kalmar. Jag ser fram emot att få utveckla LF Kalmars bank och livverksamhet tillsammans med alla medarbetare och chefer och tillsammans skapa en fortsatt stark tillväxt över hela länet, säger Oskar Lindehejd.

LF Kalmar bedriver såväl bank- och försäkringsverksamhet som fastighetsförmedling i Kalmar län och samlar cirka 126 000 kunder i länets tolv kommuner. Bank- och livverksamheten sysselsätter cirka 55 medarbetare och affärsvolymen för bank uppgår till mer än 20 miljarder och för liv och pension till drygt 200 miljoner i inbetalda premier.