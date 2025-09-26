ÅBRO TOG BRONS I PRESTIGEFYLLDA TÄVLINGEN

Åbro Bryggeri har kammat hem en ny medalj. I tävlingen Europan Beer Star tog man hem bronset i klassen "German-Style Festbier".

Europan Beer Star är en av världens största och mest prestigefyllda tävlingar inom bryggeribranschen. Vid årets tävling deltog 2 200 öl från bryggerier världen över.

Under en två dagar lång blindprovning i Nürnberg bedömde 150 internationella ölexperter de inskickade bidragen. Endast tre medaljer, de klassiska i form av guld, silver och brons, delades ut i varje kategori.

Bidrag bedömdes i totalt 72 kategorier och den 17 september presenterades vinnaren. Bryggmästarens Premium Gold kammade hem brons i klassen German-Style Festbier.

Huvudbryggmästaren på Åbro, Åsa Johansson, var på plats och tog emot priset.

– Att ta hem en medalj i en så här prestigefylld tävling är ett stort erkännande för vårt bryggeri och vårt team. Vi brygger öl för smaken och passionen - men att dessutom få stå på prispallen visar att vårt öl håller hög internationell nivå. Bronset är både en bekräftelse på det vi gör idag, och en motivation att fortsätta utvecklas framåt. Man blir extra stolt över att personligen kunna gå fram och ta emot priset på ceremonin som genomfördes på Drinktec i München under förra veckan, säger hon.

Bryggmästarens är ett premiumöl bryggt med förstklassig malt och humle. Det är ett något starkare alternativ med stor beska och tydlig humlearom.