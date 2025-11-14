Sofie byter bransch – står inför särskilt en stor utmaning

Sofie Zeilon, här med dottern Vilda och ponnyn Rutan, lämnar dagligvaruhandeln och blir chef för Distriktsveterinärera. Foto: Privat

Sofie Zeilon, boende utanför Vena, lämnar dagligvaruhandeln efter 14 år för en helt annan bransch. I januari börjar hon som chef för Distriktsveterinärerna. – Största utmaningen blir att komma in i en bransch där jag inte själv kan verksamheten ännu, säger hon.

Sofie Zeilon, 34 år och ursprungligen från Södra Vi, började jobba extra på Netto under gymnasietiden. Hon blev butikschef redan innan hon hunnit fylla 20, gick vidare till en tjänst som distriktschef och de senaste fyra åren har hon varit regionchef för Coop Väst, med ansvar för 15 butiker.

Nu byter hon bana – helt. Den 7 januari blir hon istället chef över 25 medarbetare på Distriktsveterinärerna, som har kliniker i Vimmerby och Västervik.

– Det ska bli så himla spännande, jag ser jättemycket fram emot det. Jag känner att jag gjort dagligvaruhandeln i hela mitt liv, så när den här möjligheten dök upp genom att det fanns en tjänst att söka tog jag den, berättar Sofie Zeilon.

Ska jobba med sitt intresse

Hon har ett brinnande djurintresse, och som den gårds- och hästägare hon är kände hon direkt att ”är det någonting jag ska söka till så är det detta”.

– Att få jobba med sitt intresse, att få vara med och bibehålla en bra djurvälfärd och få vara med och påverka på platsen där man bor känns jättebra.

Men, skiljer det inte jättemycket?

– Jo, det gör det, men jag tänker att vara chef och ledande är densamma. Jag känner mig nyfiken på branschen och Jordbruksverket och ledarskapet har jag med mig, så jag ser det som en utmaning att gå in i en helt ny bransch.

Vad blir den största utmaningen?

– För mig är den största utmaningen att komma in i en bransch där jag inte själv kan verksamheten ännu. Det är den vanligaste fråga jag fått ”Men du är ju inte veterinär?” Det kommer jag inte bli heller, men jag kommer omge mig med människor som kan verksamheten, så jag ska försöka leda dem på bästa sätt, säger Sofie Zeilon.

Du kommer in i en bransch som fått utstå rätt mycket kritik, för att servicen på landsbygden är dålig. Hur vill du kommentera det?

– Vi har dagöppna kliniker i både Vimmerby och Västervik, och jourverksamhet med fältveterinär resten av dygnet, alla dagar om året. Däremot finns det inget djursjukhus här, jag vet att det varit svårt att bemanna den delen. Jag har själv häst och stått där med sjuk häst, så jag vet hur det är. Men det är ett löfte vi gett till Jordbruksverket, att det ska finnas jour 24 timmar om dygnet.

Annons:

Nytt år och nya spännande utmaningar

Nu ser Sofie Zeilon fram emot vad det nya året och det nya jobbet kommer medföra för spännande utmaningar.

– Mest ser jag fram emot att lära känna alla medarbetare, kunna få en inblick i en helt ny verksamhet och verkligen få lära mig och öppna ögonen för det, säger Sofie Zeilon och fortsätter:

– Samtidigt som jag är ödmjuk och tänker hur jag kan applicera mina erfarenheter i en ny verksamhet och forma den ännu mer framåt.