Urban går vidare till nya utmaningar – Systembolaget söker ny chef

Urban Kennmark lämnar jobbet som chef för Systembolaget i Vimmerby. Nu letar bolaget efter en ny. Foto: Arkivbild

Systembolaget söker just nu efter en ny butikschef. Det beror på att den nuvarande, Urban Kennmark, går vidare till nya utmaningar.

"Gillar du att möta människor och vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad?".

Så inleder Systembolaget sin annons om att man söker en engagerad butikschef till sin butik i Vimmerby.

Det här beror på att den nuvarande är på väg att gå vidare i arbetslivet.

Med över 25 års erfarenhet från Intersport tillträdde Urban Kennmark som ny chef för Systembolaget i Vimmerby i mars 2021.

– Det har varit fantastiska år. Jag har trivts jättebra och det är ett väldigt bra gäng, säger han själv om sina år.

Börjar på Totebo

Nu, efter knappt fem år, har han fått jobbet som strategisk inköpare på Totebo AB.

– Jag antar en ny utmaning och det är ingen hemlighet. Det ska bli spännande med en ny utmaning.

Urban Kennmark kommer vara kvar på Systembolaget februari ut. Sista ansökningsdag för tjänsten som butikschef här i Vimmerby är den 18 januari. Kim Knutsson, som står som kontaktperson för tjänsten, bekräftar endast att den finns och har i övrigt inga kommentarer.