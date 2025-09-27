Därför tar Urban klivet in i politiken: "Dags att bjuda tillbaka"

Urban Kennmark tar nu klivet in i kommunpolitiken för Centerpartiet. Foto: Simon Henriksson

Politisk comeback efter närmare 30 år. Det gör nu 52-årige Urban Kennmark. – Det är dags att bjuda tillbaka lite till samhället, säger centerpartisten.

Vimmerbyprofilen Urban Kennmark har hållit sig borta från politiken en längre tid, men har en gång tidigare varit politiskt aktiv här.

– Innan jag fick en ny tjänst på Intersport så satt jag som ersättare en kortare period. Jag tror att det var i kultur- och fritidsnämnden, men det är många år sedan. Det funkade inte med jobbet och det är nog närmare 30 år sedan, säger Urban Kennmark.

Nu återvänder han. Kennmark har fått ett uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

– Det är bra för att se och lära. Jag har varit ifrån så länge nu och det är en annan värld än den man kommer ifrån, där man kanske är mer van vid snabbare beslut.

"Inte så mycket partipolitik"

Så fort det senaste fullmäktigesammanträdet är justerat kommer Kennmark vara vald. Hans första möjlighet blir mötet med kommunstyrelsen i början av oktober.

– Det ska bli spännande.

Centerpartiets Peter Karlsson är nöjd med värvningen och att Urban Kennmark får den här chansen ett år innan valet tyder på att han kan hamna relativt högt upp partiets lista i valet 2026.

– Det bestämmer inte jag. Det finns en politisk process för det med nomineringar som sköts av valberedningen. Vi får se när listan kommer.

Men det är din ambition?

– Det är tanken att finnas med, annars ger man sig ju inte in. Den här möjligheten dök upp när Christoffer Cederstrand fick en förändrad arbetssituation och inte kunde sitta i två nämnder längre. Då blev jag tillfrågad.

Har du alltid varit centerpartist?

– Jag är uppvuxen i en sådan familj, men för mig är inte kommunpolitik så mycket partipolitik. Det handlar om att rätt människor vill Vimmerby väl.

"Dags att bjuda tillbaka"

Urban Kennmark har mycket erfarenhet från föreningslivet och idrotten med sig.

– Jag känner att det är dags att bjuda tillbaka lite till samhället. Jag har varit engagerad i sportens värld länge, men mina barn är inte barn längre, de står på egna ben, och jag behöver inte engagera mig på samma sätt i en idrottsförening. Då kanske det är dags att bjuda tillbaka och se vad jag kan ge.

Vilka är dina viktigaste frågor?

– Det är att tillsammans skapa ett bra Vimmerby, som är gott att leva och bo i. Det är lätt att man bryter ut småfrågor och driver det utanför politiken, men det är helheten som är det viktiga. Allt ska funka och det är ett stort pussel.