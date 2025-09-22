22 september 2025
Han blir ny ersättare för C i kommunstyrelsen

Urban Kennmark är ny ersättare för Centerpartiet i kommunstyrelsen. Foto: Arkivbild

POLITIK 22 september 2025 19.33

Centerpartiet levererar ett nytt namn inför valet 2026. Från och med dagens datum är han ny ersättare i kommunstyrelsen.

Under kvällens fullmäktige tog kommunfullmäktige beslut om att entlediga Christoffer Cederstrand (C) från dennes uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Ny ersättare i kommunstyrelsen blir Urban Kennmark (C). Kennmark är till vardags butikschef på Systembolaget i Vimmerby. 

Nu blir han också, från och med 22 september, ny ersättare i kommunstyrelsen. Troligen tyder även detta på att Kennmark lär få en framskjuten roll på Centerpartiets lista inför valet 2026.

Simon Henriksson

