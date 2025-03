Punkigt och efterlängtat återseende på Eksjö stadsfest i sommar

Den 29 augusti spelar The Baboon Show! på Eksjö stadsfest. Foto: Pressbild

Det blir ett punkigt och efterlängtat återseende för Eksjöpubliken på stadsfesten i sommar. Den 29 augusti står kaxiga Cecilia Boström och hennes The Baboon Show! på scenen.

2017 gjorde The Baboon Show! ett bejublat framträdande på Museigården, och presenterades då som årets hetaste punkakt.

I år firar bandet 20-årsjubileum och i samband med det släppte de förra månaden albumet “Forward in Reverse”, som följs av en omfattande turné. Och det råder ingen tvekan om att powerpaket fortfarande förtjänar beskrivningen ”het punkakt”.

Med låtar som “You Got a Problem Without Knowing It” och “Radio Rebelde”, samt sina energirika liveshower, har The Baboon Show! med kaxiga Cecilia Boström i fronten, slagit stort både i Sverige och internationellt. Den 29 augusti ser du dem på Eksjö stadsfests scen.

Sedan tidigare är Miss Li, Måns Zelmerlöw, Marcus och Martinus, Hoffmaestro, Adaam, Dolly Style, Arvingarna, Soppgirobygget, Sunnan, The Mercury Riots och Northlake Shivers klara för årets upplaga av Eksjö stadsfest.