Kommunalrådet: ”En längre utskällning än jag trodde”

Eva Kindstrand Ströberg (S) säger att utskällningen av revisionen var längre än hon trott. Foto: Arkivbild

Under flera minuter råsågade revisorernas opolitiske ordförande Magnus Gustafsson kommunens krisberedskap. Tonen var allvarsam under hans framträdande på fullmäktige.

– Ingen är gladare än oss revisorer om vi ser att verksamheten fungerar smärtfritt och utan brister. Vår granskning av kommunens krisberedskap lämnar många attsatser för de nämnder som är granskade. Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas, säger Magnus Gustafsson.

Det är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

– Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra.

Han gjorde sedan en större grej av vad som hände när han befann sig i Tunasalen för första gången sedan han blivit utsedd till uppdrag. Han kunde då konstatera att telefonnumret i krispärmen gick till den förrförrförra förvaltningschefen för Itsam och att riktnumret gick till Kinda – som Itsam sedan länge lämnat. Hela den artikeln går att läsa HÄR.

"Fick ordentligt med pisk"

Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande, upplever själv också att det var en sågning.

– Vi fick ordentligt med pisk där. Vi har inte fått granskningen till oss ännu, den är väl inte helt klar, och bara fått det här muntligt. Det är viktiga frågor och vi har ett jobb att göra med det här, men jag tycker att vi jobbar bra. Den här veckan är det krisberedskapsvecka och koncernledningen har utbildning i dag och i morgon har kommunstyrelsen utbildning, säger hon.

Vad tänker du kring det här han lyfte fram med att numret gick till Itsams förrförrförra chef och att riktnumret var Kindas?

– Vi behöver ha rutiner som fungerar och behöver använda oss av pärmar om elen är utslagen. Då är det manuellt arbetssätt som gäller och vi måste ha rutiner för att hålla dem uppdaterade.

Hur tänker du kring att ni hade löst det här om det var skarpt läge och nätet är utslaget?

– Vi är en liten kommun och jag vill tro att vi löst det ändå, vi är så pass nära varandra. Men vi måste kunna säkra upp det och lösa det på bästa sätt. Vi kan inte tro, utan vi måste veta.

"Längre utskällning än jag trodde"

Det S-märkta kommunalrådet hade förberett sig på viss kritik.

– Jag hade hört hans indikationer lite informellt innan. Jag hade en viss förväntan om att det skulle bli hårt, men det här var hårdare. En längre utskällning än jag trodde.

Hur går ni vidare nu?

– Dels har vi de här utbildningarna och jag kommer också lyfta det på KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott, reds.anm) och även lyfta det med beredskapssamordnaren (Henrik Uveborn). Sedan får vi vänta in granskningen i sin helhet.

När ligger den på ert bord?

– Det enda vi fått till oss är en faktakoll, kring om de här hårda uppgifterna stämmer. Vi har inte fått granskningen, men om jag inte missminner mig skulle den vara besvarad den 17 december. Då bör den komma ganska snart. Det här som han pekade på med pärmar och personuppgifter bör vi kunna lösa inom en snar framtid.

Vad tänker du om att ert arbete framstår så bristfälligt vad gäller krisberedskapen?

– Vi har fått till oss kontinuitetsplanen och jag skulle inte säga att det är fullt så bristfälligt, men jag har inte sett granskningen ännu. Jag skulle ändå säga att det här är saker vi jobbar med kontinuerligt och vår beredskapssamordnare jobbar med frågorna kontinuerligt.

"Högt på dagordningen"

Samtidigt är det mycket annat som ska hanteras varje dag, menar Kindstrand Ströberg.

– Det här ligger högt upp på dagordningen, men det är många andra saker som också ligger högt upp på dagordningen. Om vi jämför oss med andra, så ligger vi ändå ganska bra till.

Är det för att ni inte känner att ett väpnat angrepp är fullt så nära som annat får skymma sikten i den här frågan?

– Det skulle kunna vara så. Utifrån mitt eget perspektiv, så är det annan verksamhet som ska hållas igång. Det ska parallellt hållas igång varje dag och är superviktigt. När vi får till oss granskningen så kommer vi gå igenom den uppifrån och ned, och täppa till hålen som finns. Både medborgare och medarbetare ska känna sig trygga med att det här är en fråga som vi hanterar.

Enligt Magnus Gustafsson är det inte realistiskt att man kommer kunna åtgärda alla brister fram till mitten av december.

– Det får stå för honom. Vår målsättning är alltid att ha allt färdigt inom den tidsram som vi får.