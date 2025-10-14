Förbättrad skatteunderlagsprognos ger överskott för kommunen

Kommunen har fått positiva besked på sistone. Den senaste skatteunderlagsprognosen ser flera miljoner bättre ut än tidigare. – Ramen vi satte blir två miljoner bättre och det ger oss överskott på två miljoner ytterligare, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

En ny skatteunderlagsprognos har nått kommunen. För 2025 är den oförändrad gentemot den som kom i augusti och den pekar mot minus 9,4 miljoner kronor mot vad kommunen trodde i början av året.

I andra änden är skatteunderlagsprognosen inför 2026 klart bättre.

– Det ändrar sig hela tiden, men nu ser det 7,8 miljoner kronor bättre ut än i augusti, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det gör att dem ram som sattes på drygt 1,25 miljarder inför 2026 blir två miljoner bättre.

– Så blir det, för ramen tog vi på den gamla prognosen. Det gör att vi får ett överskott på ytterligare två miljoner och det är lite bättre än vad vi budgeterat med. Det kommer dock fler prognoser och det kan ändra sig fort, men prognoserna ser bättre ut för 2027, 2028 och 2029 än vad det gjort innan.

Ser mer positivt ut

Även nämnderna visar tecken som går åt rätt håll.

– BUN har jobbat mycket med sin budget och ser ut att kunna klara sin budget för 2026. Man påpekar också att det ser positivt ut inför 2026 också och att man borde klara av att hålla budget med de medel man har fått. Det är en positiv signal.

Exakt hur kommunen totalt sett ligger till vill Peter Karlsson inte avslöja förrän senare i oktober.

– Jag nöjer mig med att säga att det ser ut att bli ett plusresultat än så länge. Vi har positiva signaler båda de stora nämnderna och det känns bra, men vi får en större rapport senare i oktober.