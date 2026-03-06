Gunnar, 14, praktiserar hos kommuntoppen: "Vill bli kommunalråd"

14-årige Gunnar Olsson praktiserar hos kommuntopparna Eva Kindstrand Ströberg (S) och Peter Karlsson (C) den här veckan. Foto: Simon Henriksson

Alla 14-åringar är inte politiskt intresserade. Men det är 14-årige Gunnar Olsson. Den här veckan praktiserar han hos kommuntopparna Eva Kindstrand Ströberg (S) och Peter Karlsson (C). – Jag vill bli kommunalråd, säger Gunnar.

En politiskt intresserad tonåring ska förstås praktisera hos kommunalrådet. Så har det också blivit för Gunnar Olsson. 14-åringen som går i åttan på Astrid Lindgrens skola har haft ett politiskt intresse länge och tyckte att kommunens yttersta toppskikt kunde vara en bra praktikplats.

– De första tre dagarna var jag hos Eva (Kindstrand Ströberg) och i dag är jag med Peter. Jag har varit politiskt intresserad sedan jag började högstadiet och det är mycket politiskt snack hemma, berättar Gunnar Olsson.

Är dina föräldrar engagerade politiskt?

– Nej, det är de inte men de har åsikter.

Själv har han ansökt om att få gå med i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, här i länet.

– Men jag har inte fått svar ännu.

"Möten hela tiden"

Han har verkligen trivts den här veckan.

– Det har varit väldigt kul och väldigt lärorikt.

Jobbar politikerna hårt?

– De jobbar i alla fall och har möten hela tiden. Det är mycket möten. Vi har varit på verksamhetsbesök också. I går var vi på en förskola. Både Eva och Peter är verkligen härliga.

Hur följer du med i politiken annars här lokalt?

– Jag sitter bland annat i elevrådet på skolan.

– Och så läser du Dagens Vimmerby såklart ska du svara, fyller Peter Karlsson i.

– Ja, det gör jag.

Vill bli kommunalråd

Det är förstås tidigt att staka ut en väg som 14-åring, men Gunnar Olsson har stora drömmar.

– Jag vill bli kommunalråd. Det kan nog vara något faktiskt.

Gunnar har också kommit med en del idéer till båda kommuntopparna.

– Jag skulle vilja att man lägger till lite saker för oss ungdomar. Till exempel när man spolar is på vintern så skulle man kunna göra rinkar och man kanske skulle kunna ordna ett innebandygolv, med plastgolv alltså, utomhus på sommaren.

"Verkligen intresserad och frågvis"

Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson har tidigare aldrig haft en ungdom som praktiserat hos honom inom politiken.

– Jag har haft det på gården, men inte här. I dag har varit runt på en del platser och just nu är vi på turistbyrån och får lite information där. Vi var och pratade föreningar med Anton (Palmér) och Mirja (Holgersson) förut och fick veta hur de jobbar. Det har funkat jättebra. Gunnar får hänga med på det mesta, men vissa möten är interna och då får han ju inte vara med, men då finns det annat han kan göra.

Vad känner du för en 14-åring som är politiskt intresserad?

– Det är jättekul. Han är verkligen intresserad och frågvis och har många idéer. Det är väldigt roligt, men bara synd att han valt fel parti. Jag försöker få honom att ändra sig, säger han och skrattar.

Var det självklart för er att ta emot en praktikant?

– Ja, men det var självklart. Vi vill ha fler politiker och då måste vi vara öppna för de som vill bli politiker också.

Gunnar Olssons vecka med toppolitikerna lokalt tog slut igår.

– Det har varit fyra bra dagar och det har varit väldigt kul. Även att vi inte delar politisk åsikt, så har det varit lärorikt och kul.

Vi får se om vi kan titta tillbaka på den här artikeln i framtiden när jag intervjuar dig som kommunalråd?

– Ja, exakt, säger Gunnar och skrattar.