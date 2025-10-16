Slutliga antagningen här – så många elever går på gymnasiet

Nämnden har nu fått redovisat hur den slutliga antagningen till Vimmerby gymnasium ser ut. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson

127 elever tog studenten i somras. 181 elever har börjat Vimmerby gymnasium nu i höst. Det gör att totalt 453 elever går på Vimmerby gymnasium. – Det ser bra ut och är ett bra år det här, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

I samband med barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober redovisades den slutliga antagningen till Vimmerby gymnasium.

De helt färdigräknade siffrorna visar att 181 elever börjat gymnasiet. Samtidigt var det 127 som tog studenten i juni. Det gör att det är fler elever på gymnasiet det här läsåret och totalt är det 453 elever.

54 elever från Vimmerby har antagits till en gymnasieskola på annan ort. Förra hösten var det 53. Det var dock fler niondeklassare som gick ut högstadiet i somras jämfört med för ett år sedan.

Överlägset flest, 27 till antalet, har varlt Hultsfreds gymnasium. Åtta har valt Västervik, fem har valt Linköping och fyra har valt Gamleby.

Samtidigt har 45 elever från andra kommuner antagits till Vimmerby gymnasium. 22 är från Hultsfred, nio från Västervik, fem från Eksjö, fyra från Kinda, två från Motala och Norrtälje samt en från Skövde.

– Vi har en högre andel än tidigare som sökt vårt eget gymnasium. Det är ingen jättestor ökning, men det är 70 procent av våra egna elever som sökt Vimmerby gymnasium. Det var 68 procent förra året och har legat på 60 procent innan det, så det är en tydlig ökning i alla fall, säger den tillförordnade skolchefen Anders Eriksson.

Skrivprofilen igång igen

När det gäller profilerna som gymnasiet har är det 15 elever som valt fotbollsinriktningen, tio som valt dans, sju som valt hockey och lika många som valt innebandy. Sex har valt skrivprofilen som heter kreativt skrivande och skapande,

– Det är väldigt roligt med skrivprofilen. Den har vi inte haft på några år, så det är jätteroligt, säger Ola Hammarbäck (KD).

Orsaken är helt enkelt att det varit för få sökanden tidigare. Någon slags gräns, som inte är fastslagen, kring fem elever har man.

– Det handlar om att få kvalitet för ungdomarna. En grupp på sju är helt okej, men vi har resonerat som att vi behöver få fem eller fler för att överväga att starta. Det är sårbart om man har fem och två hoppar av, så att det bara blir tre. Det är ingen exakt siffra och något vi tittar på från år till år. Det gäller föreningarna också som gärna vill ha en träningsgrupp också, säger Anders Eriksson.

Profilerna lockar

Man ser att satsningarna på profiler lockar elever till gymnasiet.

– Fotboll och dans har legat ganska konstant, men för de andra har det variererat lite mer upp och ned.

Innebär det här att prognosen för de interkommunala ersättningarna ser ljusare ut?

– Det blir bättre IKE-balans, men sedan handlar det om huruvida utbildningarna är kostsamma eller inte. Vi får ett negativt resultat, men antalet elever är bättre i balans. Det är rätt och positivt att elever söker program de är intresserade av, även om vi inte kan erbjuda det programmet.