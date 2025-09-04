Ilhammar och Svensson uttagna till bowling-VM

Jesper Svensson från Vimmerby och Robin Ilhammar från Gamleby får äran att representera Sverige på bowling-VM i Hongkong.

Sveriges trupp till bowling-VM i Hongkong har presenterats – och inte mindre än två av sex namn på herrsidan har lokal anknytning.

Det är Jesper Svensson från Vimmerby och Robin Ilhammar från Gamleby, som numera tillhör Team Pergamon BC respektive Team Clan Nässjö BK.

– Det har varit en väldigt tuff uttagning att göra men jag känner mig nöjd med de spelarna jag har tagit ut. Det finns mycket erfarenhet både på dam- och herrsidan och vi har goda chanser till fina resultat. Jag ser fram emot mästerskapet, säger förbundskapten Robert Andersson i ett pressmeddelande.

Vann VM-guld i mixed 2021

Jesper Svensson var med och vann VM-guld i mixed 2021 och Robin Ilhammar har en storslagen sommar bakom sig.Han gjorde seniordebut vid EM i Ålborg där han vann guld i masters och silver i 5-manna. Veckan därpå försvarade han guldet i Youths World Cup i Helsingborg. Nu gör han VM-debut på seniornivå.

Bowling-VM inleds i Hongkong den 25 november och pågår till den 5 december.