Ilhammar och Svensson uttagna till bowling-VM

Robin Ilhammar från Gamleby och Jesper Svensson från Vimmerby får spela bowling-VM.
Foto: Arkivbild
Sveriges trupp till bowling-VM i Hongkong har presenterats – och inte mindre än två av sex namn på herrsidan har lokal anknytning.
Det är Jesper Svensson från Vimmerby och Robin Ilhammar från Gamleby, som numera tillhör Team Pergamon BC respektive Team Clan Nässjö BK.
– Det har varit en väldigt tuff uttagning att göra men jag känner mig nöjd med de spelarna jag har tagit ut. Det finns mycket erfarenhet både på dam- och herrsidan och vi har goda chanser till fina resultat. Jag ser fram emot mästerskapet, säger förbundskapten Robert Andersson i ett pressmeddelande.
Vann VM-guld i mixed 2021
Jesper Svensson var med och vann VM-guld i mixed 2021 och Robin Ilhammar har en storslagen sommar bakom sig.Han gjorde seniordebut vid EM i Ålborg där han vann guld i masters och silver i 5-manna. Veckan därpå försvarade han guldet i Youths World Cup i Helsingborg. Nu gör han VM-debut på seniornivå.
Bowling-VM inleds i Hongkong den 25 november och pågår till den 5 december.
Här är Sveriges VM-trupp
Damer
Anna Andersson, Spader Dam
Anneli Blomqvist, Stureby BK (samarbetsavtal med Team X-Calibur BK)
Hanna Engberg, Team X-Calibur BK
Josefin Hermansson, Team X-Calibur BK
Nora Johansson, Spader Dam
Victoria Johansson, Team X-Calibur BK
Herrar
Pontus Andersson, Team Clan Nässjö BK
James Blomgren, Team Alingsås BC
Robin Ilhammar, Team Clan Nässjö BK
Markus Jansson, Team Pergamon BC
Joachim Karlsson, Team Tranås BC (samarbetsavtal med IS Göta)
Jesper Svensson, Team Pergamon BC
Förbundskapten: Robert Andersson
Assisterande coach: Louise Sonne