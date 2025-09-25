Jesper Svensson nominerad till årets spelare i USA

Jesper Svensson är en av världens bästa bowlare och har chansen att vinna ett prestigefyllt pris i USA.
I april vann Jesper Svensson sin andra majortitel i karriären när han slog hela världseliten i Ohio.
Nu är han nominerad till priset som årets spelare på den amerikanska proffstouren i bowling.
Han är en av totalt sju spelare som kan vinna utmärkelsen. De nominerade är:
- Andrew Anderson
- Jason Belmonte
- Graham Fach
- Ethan Fiore
- Jesper Svensson
- EJ Tackett
- Chris Via
Alla medlemmar i PBA (Professional Bowlers Association) har möjlighet att rösta på spelaren de tycker förtjänar priset. Men det är hård konkurrens. Jason Belmonte har vunnit priset inte mindre än fem gånger tidigare, medan EJ Tackett blev framröstad som årets spelare både 2023 och 2024. Jesper Svensson och EJ Tackett är de enda spelarna som har varit nominerade två år i rad.