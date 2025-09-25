Jesper Svensson nominerad till årets spelare i USA

Jesper Svensson är en av världens bästa bowlare och har chansen att vinna ett prestigefyllt pris i USA.

Jesper Svensson är nominerad till den prestigefyllda utmärkelsen Årets spelare. För att kvalificera sig behöver en spelare ha vunnit minst en PBA Tour-titel och varit bland de tio bästa i intjänade prispengar under kalenderåret. Vimmerby-sonen är en av sju nominerade.

I april vann Jesper Svensson sin andra majortitel i karriären när han slog hela världseliten i Ohio.

Nu är han nominerad till priset som årets spelare på den amerikanska proffstouren i bowling.

Han är en av totalt sju spelare som kan vinna utmärkelsen. De nominerade är:

Andrew Anderson

Jason Belmonte

Graham Fach

Ethan Fiore

Jesper Svensson

EJ Tackett

Chris Via

Alla medlemmar i PBA (Professional Bowlers Association) har möjlighet att rösta på spelaren de tycker förtjänar priset. Men det är hård konkurrens. Jason Belmonte har vunnit priset inte mindre än fem gånger tidigare, medan EJ Tackett blev framröstad som årets spelare både 2023 och 2024. Jesper Svensson och EJ Tackett är de enda spelarna som har varit nominerade två år i rad.