Jesper Svensson hjälpte landsmannen till VM-brons – vände i sista rutan

Jesper Svensson missade chansen till en egen VM-medalj – men hjälpte landsmannen Markus Jansson att säkra ett brons. Foto: Bildbyrån

Sveriges har tagit sin första medalj i bowling-VM. Tacka Jesper Svensson för det. Vimmerbykillen vände i sista rutan mot Dan A Östergaard och segern var direkt avgörande för att landsmannen Markus Jansson skulle nå semifinal. Själv missade Jesper chansen till en individuell VM-medalj. – Markus gjorde vad som krävdes för att gå vidare och jag gjorde egentligen bara det jag skulle. Det var gott att jag kunde hjälpa till, säger Svensson till swebowl.se.

Efter ett imponerande kval där han var bäst av alla lyckades Jesper Svensson inte nå upp i samma nivå i slutspelet. Han förlorade sina tre första matcher och var därför i praktiken tidigt borta från avancemang – men fick ändå en direkt avgörande betydelse för Sverige.

Sverige mot Danmark

Inför sista omgången stod landsmannen Markus Jansson och dansken Dan A Östergaard på 15 poäng vardera och det var Sverige mot Danmark för hela slanten. Jansson besegrade Mathias Ankerdal med 222-203 i sin match och Jesper Svensson lyckades vända i sista rutan mot Dan A Östergaard (216-212) vilket innebar att Jansson vann grupp A och nådde semifinal.

– Det blev verkligen en speciell avslutning, lagsamarbete på hög nivå, säger Jansson till swebowl.se medan Jesper Svensson var nöjd över att kunna hjälpa sin landsman till en VM-medalj.

– Man får nästan mer puls när man har en annans öde i ens händer. Det var gott att jag kunde hjälpa till, säger han.

Annons:

Tredje VM-medaljen

I semifinalen ställdes Markus Jansson mot finländaren Tomas Käyhkö och förlorade två jämna serier med 232-235 och 228-231 vilket innebar ett första VM-brons till Sverige. Det var Janssons tredje VM-medalj efter att ha tagit brons i 3-manna och mixed 2021.

Robin Ilhammar från Gamleby inledde slutspelet stabilt med två segrar på de tre första matcherna, men tre raka efterföljande förluster gjorde att medaljdrömmen försvann. Han varvade fina serier på 252 och 248 poäng med bottennapp på 166 och 176 poäng och lyckades inte hålla en tillräckligt jämn nivå för att utmana i toppen. Ilhammar slutade på nio poäng, lika många som Jesper Svensson.