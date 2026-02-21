Kanonstart för Svensson – klar för stegfinal

Jesper Svensson i mitten är klar för stegfinal i årets första PBA-tävling. Foto: PBA

Jesper Svensson avslutade förra årets PBA-tour på bästa sätt. Formen verkar ha konserverats över jul. Imorgon spelar Svensson stegfinal i årets första tävling.

Som bekant avslutade Vimmerbyfostrade Svensson fjolåret med att vinna majorn Tournament of Champions samt PBA Playoffs. Årets tour inleds med en ny major, PBA Players Championship.

Efter 46 spelade serier hade Svensson skrapat ihop 10 571 poäng, vilket gav en tredjeplats. Fem spelare är klara för stegfinalen och Svensson kommer möta vinnaren mellan fyran Brandon Bonta och femman Spencer Robarge i sin första match i stegfinal. För att gå hela måste Svensson vinna den matchen samt besegra tvåan Graham Fach och ettan EJ Tackett.

Finalen inleds imorgon kväll. Tävlingen avgörs i amerikanska Texas.