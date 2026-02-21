Lyckat sportlovsfiske på Lillsjön: "En toppendag"

Över 60 barn och vuxna deltog när Djursdala SK arrangerade sportlovsfiske på Lillsjön. Foto: Linda Hermansson och Johannes Karlsson Stridh

Gnistrande snö, solsken och pimpelfiske. Över 60 barn och vuxna deltog när Djursdala SK arrangerade sportlovsfiske på Lillsjön. – En toppendag som var väldigt uppskattad, säger Annie Hermansson.

Till sin hjälp fick de anmälda deltagarna tips och råd från rutinerade fiskare som Johannes Karlsson Stridh, Tomas Karlsson och Anders Milton.

Och visst blev det napp.

– Vi fick några fina abborrar, en gädda och lite andra småfiskar. Det var en toppendag ute på sjön och vi grillade korv till alla, sammanfattar Annie Hermansson det lyckade sportlovsfisket som arrangerades av Djursdala SK.

– Det har gått jättebra och var väldigt uppskattat. Många barn fick prova på att fiska och även åka lite skridskor.