21 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • Lyckat sportlovsfiske på Lillsjön:

    Över 60 barn och vuxna deltog när Djursdala SK arrangerade sportlovsfiske på Lillsjön. Foto: Linda Hermansson och Johannes Karlsson Stridh

  • Lyckat sportlovsfiske på Lillsjön:

    Foto: Linda Hermansson

  • Lyckat sportlovsfiske på Lillsjön:

    Foto: Linda Hermansson

Lyckat sportlovsfiske på Lillsjön: "En toppendag"

SPORT 21 februari 2026 10.00

Gnistrande snö, solsken och pimpelfiske. Över 60 barn och vuxna deltog när Djursdala SK arrangerade sportlovsfiske på Lillsjön.
– En toppendag som var väldigt uppskattad, säger Annie Hermansson.

Annons:

Till sin hjälp fick de anmälda deltagarna tips och råd från rutinerade fiskare som Johannes Karlsson Stridh, Tomas Karlsson och Anders Milton.

Och visst blev det napp.

– Vi fick några fina abborrar, en gädda och lite andra småfiskar. Det var en toppendag ute på sjön och vi grillade korv till alla, sammanfattar Annie Hermansson det lyckade sportlovsfisket som arrangerades av Djursdala SK.

– Det har gått jättebra och var väldigt uppskattat. Många barn fick prova på att fiska och även åka lite skridskor. 

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Djursdaladagen blev lyckad på ny plats: ”Väldigt nöjda”
Ny plats för firande av ortens alldeles egna dag
KLART: Här är lokala lagens motståndare i andra cupomgången
Tränarna överens: Djursdala favorit i måstederbyt
Sjunde raka nederlaget – tunga minuter fällde Djursdala mot topplaget

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt