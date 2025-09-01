Djursdaladagen blev lyckad på ny plats: ”Väldigt nöjda”

Det var runt Dalavallen allt kretsade när Djursdala firade sin egen dag i lördags. Foto: Privat

– Det blev jättebra. Vi är väldigt nöjda, säger Annie Hermansson från Djursdala SK.

För första gången firades Djursdaladagen på Dalavallen. Det visade sig bli ett genidrag. Lördagen gick i fotbollens tecken och uppslutningen var god.

Föreningarna i Djursdala strålade samman och arrangerade årligt återkommande Djursdaladagen i lördags. Djursdala SK, hembygdsföreningen och Betel stod för arrangemanget och fick stöttning från Naturskyddsföreningen, föräldraföreningen och Svenska kyrkan i det förberedande arbetet.

I år förlades firandet till Dalavallen där både barn- och ungdomslag och herrlaget kom till spel och visade upp sina färdigheter på fotbollsplanen.

Annie Hermansson från Djursdaladagen är nöjd med årets Djursdaladag som blev en stor familjedag.

– Djursdaladagen är ett populärt inslag i Djursdala och många frågar när det blir av. Det är extra roligt att det var så många som träffades i olika åldrar och att det var mycket som hände och att aktiviteterna avlöste varandra, säger Annie Hermansson.

Djursdala SK vann division 5-derbyt mot Frödinge/Brantestad SK med hela 6–2.

– Det var över 300 personer på A-lagsmatchen. Det var jättemycket folk när barn- och ungdomslagen spelade sina matcher och besökarna bytte av varandra, säger Annie Hermansson.

"Stod bara vid grillen"

Annie Hermansson hade fullt upp med att grilla hamburgare och korv.

– Jag stod bara vid grillen och såg inte så mycket annat. Jag kunde inte lämna grillen från 11.30 till A-lagsmatchen var slut, men det gick jättebra. Jag fick skicka mamma till Ica för att handla mer. Jag hade beställt 100 hamburgare, men det räckte inte. Vi grillade minst 120 hamburgare och även mycket korv.

Annie Hermansson tycker att det blev ett lyckat firande på en ny plats.

– De som jag har pratat med tycker att det var jättetrevligt på Dalavallen. Sedan är det självklart jättefint att vara på Lindstorps kulle, men det var roligt att göra något annat. Det är också lättarbetat när många föreningar hjälps åt.

Är det klart var ni kommer ha nästa års firande?

– Nej, det har vi inte pratat ihop oss om. Vi ska ha ett möte under hösten där vi får göra en utvärdering och se hur vi lägger upp nästa år.

Djursdaladagen avslutades med middag och underhållning på Musteriet.