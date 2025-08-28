Ny plats för firande av ortens alldeles egna dag

I år förläggs firandet av Djursdaladagen till Dalavallen där både barn- och ungdomslag och herrlaget kommer vara i farten och spela matcher. Foto: Lotta Madestam/Ossian Mathiasson

Det är runt Dalavallen allt kretsar när Djursdala firar sin egen dag nu på lördag. Annie Hermansson från Djursdala SK ser framför sig att det blir en stor familjedag. – Jag hoppas att det blir en trevlig dag och att många vill komma och umgås i Djursdala, säger Annie Hermansson.

Nu på lördag strålar föreningarna i Djursdala samman och arrangerar årligt återkommande Djursdaladagen. Djursdala SK, hembygdsföreningen och Betel står för arrangemanget och Naturskyddsföreningen, föräldraföreningen och Svenska kyrkan har funnits med på ett hörn.

I år är firandet av Djursdalas alldeles egna dag förlagt till Dalavallen.

– Platsen är ny för i år, annars brukar vi vara uppe vid Lindstorps kulle. Det var så många som hade så mycket annat inplanerat i början på sommaren när vi brukar ha Djursdaladagen att vi kände att ”vi konkurrerar inte med andra evenemang och hittar på något annat”. Vi började kolla på vilka hemmamatcher man skulle kunna göra något i samband med. Vi tyckte att 30 augusti passade bra och var ett bra datum, säger Annie Hermansson från Djursdala SK.

Fotboll i massor på Dalavallen

Den stora höjdpunkten är division 5-derbyt mellan Djursdala SK och Frödinge/Brantestad SK på eftermiddagen. För åskådarna är det fri entré då klubbens sponsorer bjuder på inträdet genom att betala olika summor per åskådare. Silver Voice svarar för underhållningen i halvtid.

Tidigare under eftermiddagen spelar DSK:s ungdomslag matcher mot lag från närområdet. DSK:s pojkar och flickor födda 2018 till 2020 möter Horn/Hycklinge IF i en femmannamatch och DSK:s pojkar och flickor födda 2015 till 2017 möter FBSK:s motsvarighet i en sjumannamatch. Det finns möjlighet att leka av sig i en hoppborg under hela eftermiddagen och kiosken är öppen.

På kvällen fortsätter firandet på Musteriet med uppträdande av Per-Melkers bestående av Per Solberg och Melker Djurstedt.

– Jag tror att det blir en rolig dag där många familjer träffas tack vare att både barn- och ungdomslag och seniorlag spelar matcher och att man avslutar kvällen tillsammans på Musteriet, säger Annie Hermansson.

Annie Hermansson tycker att samarbetet mellan föreningarna i Djursdala är jättebra.

– Det är så mycket lättare när man är så många som hjälps åt. Betel säljer kaffe och fika och sportklubben säljer grillat på Djursdaladagen. Samarbetet som föreningarna i Djursdala har är fantastiskt och jag tror att det är lite unikt. Vi träffas kontinuerligt och stämmer av mellan varandra för att se vad vi har på gång och vad vi kan hjälpas åt med. Vi gör tillsammans ett Djursdala Nytt med information som går ut till hushållen i Djursdala med omnejd.